LAAmb un tros de REmcarbó
SOLi un tros de cuiro DOvell,
LAdibuixa'm un seREmnyor
SOLsense llana al claDOtell.
LAPosa-li flors al REmcap,
SOLun trajo de niló, DO
LAuns guants de REmpell de gat,
SOLi una etiqueta al DOfront
LAque diREmgui:
LAJo soc l'home diREmbuixat,
SOLel que no té carn ni DOcos.
LAD'homes dibuixats REmcom jo,
SOLsi mireu, en veureu DOmolts.
LAPer acabar de fer REm
SOLla teva obra d'art, DO
LArepassa-li ben bé REm
SOLel nas gruixut i DOllarg.
LAPenja-li un llaç REmvermell,
SOLdibuixa-li dents d'or, DO
LAi a l'esquena un REmcartell
SOLque digui: No estic DOmort.
LAJo soc l'home diREmbuixat,
SOLel que està fet de paDOper.
LAD'homes dibuixats REmcom jo,
SOLcada dia en neixen DOmés.
LADesprés, per celeREmbrar
SOLel part sense dolor, DO
LAensenya-li a canREmtar
SOLuna cançó d'amor. DO
LAI amb aigua mineREmral
SOLdona-li un bany al DOcap,
LAun nom original REm
SOLi per bandera un drap DO
LAque diREmgui:
LAJo soc l'home diREmbuixat,
SOLel que no té cos ni DOcarn.
LAD'homes dibuixats REmcom jo,
SOLse n'aprofiten els DOgrans.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.