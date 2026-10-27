L'home gris (Acords)

Soc l’home gris que porta perruca

Acords Acords
Nando Caballero
SOLSoc l’home REgrisSOLque porta perREruca
i fa qüestioDOnaris al REllit,
SOLl’home gris que REtreSOLmola i es beRElluga
abans d’anar DOa dorREmir.

LAmEscriu cançons en pijama REpels matins,
LAmpren tisanes caducades voREra el llit.

SOLSoc l’home REgrisSOLque fa poREemes
amb títols de DOcançons d’aREquí,
SOLl’home gris REcol·lecSOLciona REllaunes
trobades DOal jarREdí.

LAmI caça la lluna amb un REgot de vi,
LAmgemega i miola com un REmalparit.

MImEls estels DOsón de tots, REno fa falta posar-hi nom.
MImMenjo masDOsa potser REde tot, vull un plat de macarrons.
MImJa fa temps DOque tens REraó, m’has robat el cor.
MImEls incenDOdis foresREtals necessiten ignició.

MIm DO SOL RE x4

SOLSoc l’home REgris que pasSOLseja per REl’autopista
seDOguint el REfil,
SOLl’home REgris que no SOLtroba REfinestres
per DOon veure el seu REfill.

LAmI recorda els estius, les vacances i REels veïns.
LAmLes pastilles daurades el deiRExen dormir.

MImEls estels DOsón de tots, REno fa falta posar-hi nom.
MImMenjo masDOsa potser REde tot, vull un plat de macarrons.
MImJa fa temps DOque tens REraó, m’has robat el cor.
MImEls incenDOdis foresREtals necessiten ignició.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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