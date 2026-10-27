SOLSoc l’home REgrisSOLque porta perREruca i fa qüestioDOnaris al REllit, SOLl’home gris que REtreSOLmola i es beRElluga abans d’anar DOa dorREmir.
LAmEscriu cançons en pijama REpels matins, LAmpren tisanes caducades voREra el llit.
SOLSoc l’home REgrisSOLque fa poREemes amb títols de DOcançons d’aREquí, SOLl’home gris REcol·lecSOLciona REllaunes trobades DOal jarREdí.
LAmI caça la lluna amb un REgot de vi, LAmgemega i miola com un REmalparit.
MImEls estels DOsón de tots, REno fa falta posar-hi nom. MImMenjo masDOsa potser REde tot, vull un plat de macarrons. MImJa fa temps DOque tens REraó, m’has robat el cor. MImEls incenDOdis foresREtals necessiten ignició.
MImDOSOLRE x4
SOLSoc l’home REgris que pasSOLseja per REl’autopista seDOguint el REfil, SOLl’home REgris que no SOLtroba REfinestres per DOon veure el seu REfill.
LAmI recorda els estius, les vacances i REels veïns. LAmLes pastilles daurades el deiRExen dormir.
MImEls estels DOsón de tots, REno fa falta posar-hi nom. MImMenjo masDOsa potser REde tot, vull un plat de macarrons. MImJa fa temps DOque tens REraó, m’has robat el cor. MImEls incenDOdis foresREtals necessiten ignició.