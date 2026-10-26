Sols hi ha un REmhome que recorDOdin les iaies, les iaies FAmés velles, sols hi ha un hoREmme que recordin les iaSOLmies que recordin LAmcom se'ls amorrava a les calces REmquan elles eren joDOves, sols hi ha un home que recorFAdin les iaies que recorREmdin com desperSOLmta les nenes quan LAmdeixen de ser nenes.
Perquè ell és REml'home amb qui somiDOen les dones quan somien FAamb homes, i ell és REml'home que muSOLmlla les dones quan LAmes consolen soles.
I ell és DOl'home amb qui sospiREmren les dones quan els SOLmhomes no poden, i ell és REml'home que conforta les DOdones, i ell és REml'home que consola les DOdones, i ell és REml'home amb qui es masturben les DOnoies.
I ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies, i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies, i ell és LAml'home que espiSI♭a les dones, DO i fa DOsol i és diumenge.
I ell és REml'home quin miraDOcle la hòstia les fa seFAves de pressa.
I ell és SI♭l'home que acomREmpanya les dones de braçet FAa l'església.
I ell és SI♭l'home que confessa les DOdones, i ell és LAl'home que pastura les SI♭dones, el caSOLbró que se'ns carda les caDObres, i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies, i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.
Ell és el goSI♭ril·la que sorSOLgeix de les ombres i ens reclama FAles verges, ell és el SOLmmonstre que s'emporDOta les joves a FAles nits de tormenta, la criaDOtura que pretenen les SI♭dones per tot menys per FAdur al ventre.
I ell és DOl'home que se'n riu de noFAsaltres, l'aliREmmanya que s'oculta a les DOcoves, i és la REmbèstia que emborratxa les DOdones, i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies, i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.
I ell és SOLml'home, el gran hoDOme, el mil·homes que FAobsessiona les dones.
O potser és DOl'home que es penSI♭sen els homes que obsessiFAona les dones.
L'obsesREmsió que turmenta qualseDOvol relació entre un home i FAles dones.
I ell és DOl'home que no veuen els FAhomes, i ell és REml'home que sols saben les DOdones, el fantasma que enfosqueix a les FAdones, la caREmdena que carreguen els DOhomes, és la REmpena que hi ha entre homes i DOdones, i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies, i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.