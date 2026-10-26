L'home que ens roba les nòvies (Acords)

Sols hi ha un home que recordin

Acords Acords
Albert Pla
FA REm DO FA

Sols hi ha un REmhome que recorDOdin
les iaies, les iaies FAmés velles,
sols hi ha un hoREmme que recordin les iaSOLmies
que recordin LAmcom se'ls amorrava
a les calces REmquan elles eren joDOves,
sols hi ha un home que recorFAdin les iaies
que recorREmdin com desperSOLmta
les nenes quan LAmdeixen de ser nenes.

Perquè ell és REml'home amb qui somiDOen
les dones quan somien FAamb homes,
i ell és REml'home que muSOLmlla
les dones quan LAmes consolen soles.

I ell és DOl'home amb qui sospiREmren
les dones quan els SOLmhomes no poden,
i ell és REml'home que conforta les DOdones,
i ell és REml'home que consola les DOdones,
i ell és REml'home amb qui es masturben les DOnoies.

I ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies,
i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies,
i ell és LAml'home que espiSI♭a les dones, DO
i fa DOsol i és diumenge.

I ell és REml'home quin miraDOcle
la hòstia les fa seFAves de pressa.

I ell és SI♭l'home que acomREmpanya
les dones de braçet FAa l'església.

I ell és SI♭l'home que confessa les DOdones,
i ell és LAl'home que pastura les SI♭dones,
el caSOLbró que se'ns carda les caDObres,
i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies,
i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.

Ell és el goSI♭ril·la que sorSOLgeix de
les ombres i ens reclama FAles verges,
ell és el SOLmmonstre que s'emporDOta
les joves a FAles nits de tormenta,
la criaDOtura que pretenen les SI♭dones
per tot menys per FAdur al ventre.

I ell és DOl'home que se'n riu de noFAsaltres,
l'aliREmmanya que s'oculta a les DOcoves,
i és la REmbèstia que emborratxa les DOdones,
i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies,
i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.

I ell és SOLml'home, el gran hoDOme,
el mil·homes que FAobsessiona les dones.

O potser és DOl'home que es penSI♭sen
els homes que obsessiFAona les dones.

L'obsesREmsió que turmenta qualseDOvol
relació entre un home i FAles dones.

I ell és DOl'home que no veuen els FAhomes,
i ell és REml'home que sols saben les DOdones,
el fantasma que enfosqueix a les FAdones,
la caREmdena que carreguen els DOhomes,
és la REmpena que hi ha entre homes i DOdones,
i ell és l'home que ens SI♭roba les nòFAvies,
i ell és DOl'home que ens SI♭roba les nòFAvies.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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