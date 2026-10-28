Intro:
LA RE FA#m MI LA RE FA#m MI RE MI LA LA RE/ LA RE/ LA RE/ MI RE/ LA LAÉs l'hora bruixa i la RE/ LAclaror se'n va. LALa màgia arriba, com RE/ MIsempre, puntu REal. LALa lluna espera RE/ LAel moment oportú. LAD'aquí a una estona ja no RE/ MIhi haurà nin REgú. FA#mSi ella passa SIavui, la REveu SIré, FA#mpotser ja és SIl'hora de tren REcar el MIgel. LAÉs l'hora bruixa i el di RE/ LAa s'ha cansat, LAla tarda ensenya el RE/ MIseu tros dau RErat. LAVermells encesos RE/ LApinten el cel rogenc, LAi els fanals s'encenen sobre RE/ MIel meu car RErer. FA#mI cap al vespre, SIquan el REcel SIcau, FA#mtothom ense SInya el seu REtros mi MIllor. LAAl vespre els REgats tots som i FA#m→ MIguals. LALa lluna ar REriba i treu el FA#mcap. MI LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de
REtot, és a MIra quan els somnis són veri LAtat. LAL'hora bruixa s'acos RE/ LAta lentament. LASap com fer-ho i ella RE/ MIho fa molt REbé. LAJo la convido a RE/ LApassar la nit plegats; LAella em somriu i em diu: «Ets RE/ MIun desca RErat».
Avui
REla llu MIna se'ns ha vestit de LAllarg...
Si po
REgués tenir- MIla entre les meves LAmans! LAAl vespre els REgats tots som i FA#m→ MIguals. LALa lluna ar REriba i treu el FA#mcap. MI LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de
REtot, és a MIra quan els somnis són veri LAtat. FA#mEl plenilluni enlluerna el SImeu terrat REcom una deessa viva, que SOLha arribat a FA#membogir-nos del MItot. LAAl vespre els REgats tots som i FA#m→ MIguals. LALa lluna ar REriba i treu el FA#mcap. MI LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de
REtot, és a MIra quan els somnis són veri LAtat.
Després de
Avui
Si po
Després de
Després de