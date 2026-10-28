L'hora bruixa (Acords)

És l'hora bruixa i la claror se'n va

Acords Acords
Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Intro: LA RE FA#m MI LA RE FA#m MI RE MI LA LA RE/LA RE/LA RE/MI RE/LA

LAÉs l'hora bruixa i la RE/LAclaror se'n va.
LALa màgia arriba, com RE/MIsempre, puntuREal.
LALa lluna espera RE/LAel moment oportú.
LAD'aquí a una estona ja no RE/MIhi haurà ninREgú.
FA#mSi ella passa SIavui, la REveuSIré, FA#mpotser ja és SIl'hora de trenREcar el MIgel.

LAÉs l'hora bruixa i el diRE/LAa s'ha cansat,
LAla tarda ensenya el RE/MIseu tros dauRErat.
LAVermells encesos RE/LApinten el cel rogenc,
LAi els fanals s'encenen sobre RE/MIel meu carRErer.
FA#mI cap al vespre, SIquan el REcel SIcau, FA#mtothom enseSInya el seu REtros miMIllor.

LAAl vespre els REgats tots som iFA#m→MIguals.
LALa lluna arREriba i treu el FA#mcap. MI
LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de REtot, és aMIra quan els somnis són veriLAtat.

LAL'hora bruixa s'acosRE/LAta lentament.
LASap com fer-ho i ella RE/MIho fa molt REbé.
LAJo la convido a RE/LApassar la nit plegats;
LAella em somriu i em diu: «Ets RE/MIun descaRErat».
Avui REla lluMIna se'ns ha vestit de LAllarg...
Si poREgués tenir-MIla entre les meves LAmans!

LAAl vespre els REgats tots som iFA#m→MIguals.
LALa lluna arREriba i treu el FA#mcap. MI
LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de REtot, és aMIra quan els somnis són veriLAtat.

FA#mEl plenilluni enlluerna el SImeu terrat
REcom una deessa viva, que SOLha arribat a FA#membogir-nos del MItot.

LAAl vespre els REgats tots som iFA#m→MIguals.
LALa lluna arREriba i treu el FA#mcap. MI
LAA l'hora REbruixa tot s'hi FA#mval. MI
Després de REtot, és aMIra quan els somnis són veriLAtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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