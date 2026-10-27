L'hora de fer música (Acords)

L’hora de fer música

Acords Acords
Dàmaris Gelabert
damaris gelabert tot sona
damaris gelabert tot sona
LA
RE SOL MI LA
RE SOL MI LA

REL’hora de fer SIm7música,
SOLho passarem LA7bé.
REL’hora de fer múSIm7sica,
MI7tothom ben aLA7tent.

REI… la, la, la, lara SOLlala,
RElara lala, lara LA7la la
REla la, lara laSOLla,
LA7lara la la la la REla.
REI… la, la, la, lara SOLlala,
RElara lala, lara LA7la la
REla la, lara laSOLla,
LA7lara la la la la REla.

SIm7 SOL LA7
RE SIm7 SOL LA7

REL’hora de fer SIm7música,
SOLho passarem LA7bé.
REL’hora de fer múSIm7sica,
MI7tothom ben aLA7tent.

REI… la, la, la, lara SOLlala,
RElara lala, lara LA7la la
REla la, lara laSOLla,
LA7lara la la la la REla.
REI… la, la, la, lara SOLlala,
RElara lala, lara LA7la la
REla la, lara laSOLla,
LA7lara la la la la REla.

RE SIm7 SOL LA7

RE#L’hora de fer múDOmsica,
SOL#ho passarem LA#bé.
RE#L’hora de fer múDOmsica,
SOL#tothom ben aLA#tent.

RE#I… la, la, la, lara SOL#lala,
RE#lara lala, lara la LA#la
RE#la la, lara laSOL#la,
LA#lara la la la la RE#la.
RE#I… la, la, la, lara SOL#lala,
RE#lara lala, lara la LA#la
RE#la la, lara laSOL#la,
LA#lara la la la la RE#la.

HEY! SOL#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi