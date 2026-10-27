REL’hora de fer SIm7música, SOLho passarem LA7bé. REL’hora de fer múSIm7sica, MI7tothom ben aLA7tent.
REI… la, la, la, lara SOLlala, RElara lala, lara LA7la la REla la, lara laSOLla, LA7lara la la la la REla. REI… la, la, la, lara SOLlala, RElara lala, lara LA7la la REla la, lara laSOLla, LA7lara la la la la REla.
SIm7SOLLA7 RESIm7SOLLA7
REL’hora de fer SIm7música, SOLho passarem LA7bé. REL’hora de fer múSIm7sica, MI7tothom ben aLA7tent.
REI… la, la, la, lara SOLlala, RElara lala, lara LA7la la REla la, lara laSOLla, LA7lara la la la la REla. REI… la, la, la, lara SOLlala, RElara lala, lara LA7la la REla la, lara laSOLla, LA7lara la la la la REla.
RESIm7SOLLA7
RE#L’hora de fer múDOmsica, SOL#ho passarem LA#bé. RE#L’hora de fer múDOmsica, SOL#tothom ben aLA#tent.
RE#I… la, la, la, lara SOL#lala, RE#lara lala, lara la LA#la RE#la la, lara laSOL#la, LA#lara la la la la RE#la. RE#I… la, la, la, lara SOL#lala, RE#lara lala, lara la LA#la RE#la la, lara laSOL#la, LA#lara la la la la RE#la.