L'horòscop (Acords)

Llegint aquest diari, ho veig clar

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
Intro: DO SOL FA x2

LleDOgintSOLaFAquest diari, ho veig DO→SOL→FA→clar.
ADOvui per fi SOLes farà FArealiSOLsus4→tat. SOL

Diu DOque SOLels crancs FAtenim la lluna a faDO→SOL→FA→vor,
que DOno dubti SOLi provi FAsort amb l'aSOLsus4→mor. SOL

VinDOdré SOLamb FAun botó descorDO→SOL→FA→dat
i DOel gest de SOLqui sap FAel que es SOLsus4→fa. SOL

M'aiFAxeco amb la miSOLrada, tan entreMImgada
i assaFAjada en un mirall, i amb la conSOLfiança
que l'hoMIròscop aREmvui l'encertaSOLrà.

DO SOL FA x3
SOLsus4→ SOL

DiDOrecSOLte, FAentraré al teu desDO→SOL→FA→patx:
"què et DOsemSOLbla FAsi et convido a SOLsus4→sopar?" SOL
I acFAceptaràs. I acceptaràs. I acceptaSOLsus4→ràs. SOL

Al FAveure'm la miSOLrada, tan entreMImgada
i assaFAjada en un mirall, i amb la conSOLfiança
que l'hoMIròscop aREmvui l'encertaSOLrà.

I aDOvuiSOLdorFAmiré al teu cosDO→SOL→FA→tat.
No ho DOsaps, peSOLFAdormiré al teu cosDO→SOL→FA→tat.

DO SOL FA x2

No ho DOsaps, peSOLrò dorFAmiré al teu SOLsus4→costat. SOL

DO SOL FA x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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