Intro:
DO SOL FA x2
Lle
DOgint SOLa FAquest diari, ho veig DO→ SOL→ FA→clar.
A
DOvui per fi SOLes farà FAreali SOLsus4→tat. SOL
Diu
DOque SOLels crancs FAtenim la lluna a fa DO→ SOL→ FA→vor,
que
DOno dubti SOLi provi FAsort amb l'a SOLsus4→mor. SOL
Vin
DOdré SOLamb FAun botó descor DO→ SOL→ FA→dat
i
DOel gest de SOLqui sap FAel que es SOLsus4→fa. SOL
M'ai
FAxeco amb la mi SOLrada, tan entre MImgada
i assa
FAjada en un mirall, i amb la con SOLfiança
que l'ho
MIròscop a REmvui l'encerta SOLrà. DO SOL FA x3 SOLsus4→ SOL
Di
DOrec SOLte, FAentraré al teu des DO→ SOL→ FA→patx:
"què et
DOsem SOLbla FAsi et convido a SOLsus4→sopar?" SOL
I ac
FAceptaràs. I acceptaràs. I accepta SOLsus4→ràs. SOL
Al
FAveure'm la mi SOLrada, tan entre MImgada
i assa
FAjada en un mirall, i amb la con SOLfiança
que l'ho
MIròscop a REmvui l'encerta SOLrà.
I a
DOvui SOLdor FAmiré al teu cos DO→ SOL→ FA→tat.
No ho
DOsaps, pe SOLrò FAdormiré al teu cos DO→ SOL→ FA→tat. DO SOL FA x2
No ho
DOsaps, pe SOLrò dor FAmiré al teu SOLsus4→costat. SOL DO SOL FA x8
Lle
A
Diu
que
Vin
i
M'ai
i assa
que l'ho
Di
"què et
I ac
Al
i assa
que l'ho
I a
No ho
No ho