Intro:
MI DO#m LA MI
Camines, has perdut tot el
DO#mdia, camines
per sobre una
LAvia que encara no té un des MItí final,
comptes tots els dies que fan falta, és
DO#mque no perds l'esperança,
després di
LAuen que no tenim i MIdeals. DO#mVius en un SImón que can MIvia, DO#mon poques LAcoses t'ins MIpiren, DO#mjo estic amb LAtu...
Contempla
MIrem el món des LAd'un miratge SOL#mperdut allà enmig del SImar,
i espera
LArem que arribi el DO#mdia
en què tot
SItorni a ser especial.
No deixa
MIrem entrar suï LAcides
que ens go
SOL#mvernin com a SIbans
i espera
LArem que la dis DO#mtància
ens ensenyi a
SItots que som iguals. MI DO#m LA MI
Sospires, busques conscient la
DO#mmàgia, aquell anhel
de la in
LAfància, aquella energia que no MIs'acaba mai,
emprens el repte d'una vida solitàri
DO#ma, com una bona pregària,
com
LAla que surt de dins MIel cor. DO#mJa has trobat SIuna sor MItida, DO#mvols prendre un LApols a la MIvida, DO#mes veu mi SIllor en la dis MItància,
vull venir amb
DO#mtu. LA
Contempla
MIrem el món des LAd'un miratge SOL#mperdut allà enmig del SImar,
i espera
LArem que arribi el DO#mdia
en què tot
SItorni a ser especial.
No deixa
MIrem entrar suï LAcides
que ens go
SOL#mvernin com a SIbans
i espera
LArem que la dis DO#mtància
ens ensenyi a
SItots que som iguals. MI
Narananarana! Nara
SOL#mnanarana! Nara DO#mnanarana! Narana SInarana...
Narana
MInarana! Nara SOL#mnanarana! Nara DO#mnanarana! Narana SInarana...
No puc espe
MIrar, ha de SOL#mser ja,
vull
DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols...
No puc espe
MIrar, ha de SOL#mser ja,
vull
DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols...
No puc espe
MIrar, ha de SOL#mser ja,
vull
DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols... MI
Camines, has perdut tot el
per sobre una
comptes tots els dies que fan falta, és
després di
Contempla
i espera
en què tot
No deixa
que ens go
i espera
ens ensenyi a
Sospires, busques conscient la
de la in
emprens el repte d'una vida solitàri
com
vull venir amb
Contempla
i espera
en què tot
No deixa
que ens go
i espera
ens ensenyi a
Narananarana! Nara
Narana
No puc espe
vull
No puc espe
vull
No puc espe
vull