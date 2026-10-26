L'illa (Acords)

Camines, has perdut tot el dia, camines

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
Intro: MI DO#m LA MI

Camines, has perdut tot el DO#mdia, camines
per sobre una LAvia que encara no té un desMItí final,
comptes tots els dies que fan falta, és DO#mque no perds l'esperança,
després diLAuen que no tenim iMIdeals.

DO#mVius en un SImón que canMIvia,
DO#mon poques LAcoses t'insMIpiren,
DO#mjo estic amb LAtu...

ContemplaMIrem el món des LAd'un miratge
SOL#mperdut allà enmig del SImar,
i esperaLArem que arribi el DO#mdia
en què tot SItorni a ser especial.
No deixaMIrem entrar suïLAcides
que ens goSOL#mvernin com aSIbans
i esperaLArem que la disDO#mtància
ens ensenyi a SItots que som iguals.

MI DO#m LA MI

Sospires, busques conscient la DO#mmàgia, aquell anhel
de la inLAfància, aquella energia que no MIs'acaba mai,
emprens el repte d'una vida solitàriDO#ma, com una bona pregària,
com LAla que surt de dins MIel cor.

DO#mJa has trobat SIuna sorMItida,
DO#mvols prendre un LApols a la MIvida,
DO#mes veu miSIllor en la disMItància,
vull venir amb DO#mtu. LA

ContemplaMIrem el món des LAd'un miratge
SOL#mperdut allà enmig del SImar,
i esperaLArem que arribi el DO#mdia
en què tot SItorni a ser especial.
No deixaMIrem entrar suïLAcides
que ens goSOL#mvernin com aSIbans
i esperaLArem que la disDO#mtància
ens ensenyi a SItots que som iguals.

MI

Narananarana! NaraSOL#mnanarana! NaraDO#mnanarana! NaranaSInarana...
NaranaMInarana! NaraSOL#mnanarana! NaraDO#mnanarana! NaranaSInarana...

No puc espeMIrar, ha de SOL#mser ja,
vull DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols...
No puc espeMIrar, ha de SOL#mser ja,
vull DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols...
No puc espeMIrar, ha de SOL#mser ja,
vull DO#mcanviar el món amb tu, si SIvols...

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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