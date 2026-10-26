L'ocell (Acords)

Avui els ocells no han pogut sortir volant

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
Intro: LA RE LA x2

Avui els oREcells no han poFA#mgut sortir voMIlant.
LANo tenen res REa veure, ni tan FA#msols des d'allà MIdalt.
LAEl fum, les xemeREneies són núFA#mvols artificiMIals,
LAperò com deia REla mare, potser el FA#msol torna a briMIllar.
REI si aquest sol torna a briLA→RE→LAllar…

LA RE LA x3

Els llops a la munREtanya ja FA#mno poden ploMIrar.
LATenen por i saben REque un hoFA#mme els vol dispaMIrar.
LAPotser després de REtot per a FA#mells sigui miMIllor,
LAaixí no hauran de REveure com els FA#mseus fills moren de MIpor.
REI si aquest sol torna a briLA→RE→LAllar…

RE LA

MII si el LAsol REtornés LAa brillar,
MIpotser tots LAhi veuREríem LAmés enllà.
MII si el LAsol REtornés LAa brillar,
MIpotser tots LAhi veuREríem LAmés enllà...
MII si el LAsol REtornés LAa brillar,
MIpotser tots LAhi veuREríem LAmés enllà.
MII si el LAsol REtornés LAa brillar,
MIpotser tots LAhi veuREríem LAmés enllà...

LA RE LA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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