Intro:
LA RE LA x2
Avui els o
REcells no han po FA#mgut sortir vo MIlant. LANo tenen res REa veure, ni tan FA#msols des d'allà MIdalt. LAEl fum, les xeme REneies són nú FA#mvols artifici MIals, LAperò com deia REla mare, potser el FA#msol torna a bri MIllar. REI si aquest sol torna a bri LA→ RE→ LAllar… LA RE LA x3
Els llops a la mun
REtanya ja FA#mno poden plo MIrar. LATenen por i saben REque un ho FA#mme els vol dispa MIrar. LAPotser després de REtot per a FA#mells sigui mi MIllor, LAaixí no hauran de REveure com els FA#mseus fills moren de MIpor. REI si aquest sol torna a bri LA→ RE→ LAllar… RE LA MII si el LAsol REtornés LAa brillar, MIpotser tots LAhi veu REríem LAmés enllà. MII si el LAsol REtornés LAa brillar, MIpotser tots LAhi veu REríem LAmés enllà... MII si el LAsol REtornés LAa brillar, MIpotser tots LAhi veu REríem LAmés enllà. MII si el LAsol REtornés LAa brillar, MIpotser tots LAhi veu REríem LAmés enllà... LA RE LA x4
Avui els o
Els llops a la mun