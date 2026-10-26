Tu saps molt
LAmbé que no és un joc,
que no tot
FA→és qües DO→tió de SOLsort,
l’èxit som
SOLriu al decidit,
però és l’es
RE→forç qui DO→fa el ca LAmmí.
Ets un guer
LAmrer de cor gegant,
sempre una
FA→passa DO→per da SOLvant,
no esperis
SOLres i ho podràs tot,
l’instint et
RE→porta DO→rà allà on LAmvols.
Creua la
SOLterra pas a FApas, fes-la DOteva,
tot a
SOLprenentat FAge se DOrà poc,
tasta
SOLel plaer i FAla be DOllesa SOLi si algun FAdia perds el SOLnord.
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
les mans es
FA→teses LAm→dels que t’es SOLtimen.
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
l’empenta que
FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor. DO SOL DO SOL
Tu saps molt
LAmbé que tindràs por,
que no se
FA→rà un ca DO→mí de SOLflors,
treu tot l’he
SOLroi que portes dins,
que no t’es
RE→panti un DO→nou LAmmatí.
Ets un i
LAmmant de reptes grans,
fidel als
FA→somnis DO→més llu SOLnyans,
que avui et
SOLfan emprendre el vol
seguint l’es
RE→purna DO→d’un nou LAmsol.
Creua la
SOLterra pas a FApas, fes-la DOteva,
tot a
SOLprenentat FAge se DOrà poc,
tasta
SOLel plaer i FAla be DOllesa SOLi si algun FAdia perds el SOLnord.
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
les mans es
FA→teses LAm→dels que t’es SOLtimen.
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
l’empenta que
FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor. DO SOL DO SOL x2
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
les mans es
FA→teses LAm→dels que t’es SOLtimen.
Aquí t’es
DOpera el meu som SOLriure,
l’empenta que
FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor. DO
que no tot
l’èxit som
però és l’es
Ets un guer
sempre una
no esperis
l’instint et
Creua la
tot a
tasta
Aquí t’es
les mans es
Aquí t’es
l’empenta que
Tu saps molt
que no se
treu tot l’he
que no t’es
Ets un i
fidel als
que avui et
seguint l’es
Creua la
tot a
tasta
Aquí t’es
les mans es
Aquí t’es
l’empenta que
Aquí t’es
les mans es
Aquí t’es
l’empenta que