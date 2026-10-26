Tu saps molt LAm bé que no és un joc,

que no tot FA→ és qües DO→ tió de SOL sort,

l’èxit som SOL riu al decidit,

però és l’es RE→ forç qui DO→ fa el ca LAm mí.



Ets un guer LAm rer de cor gegant,

sempre una FA→ passa DO→ per da SOL vant,

no esperis SOL res i ho podràs tot,

l’instint et RE→ porta DO→ rà allà on LAm vols.



Creua la SOL terra pas a FA pas, fes-la DO teva,

tot a SOL prenentat FA ge se DO rà poc,

tasta SOL el plaer i FA la be DO llesa

SOL i si algun FA dia perds el SOL nord.



Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

les mans es FA→ teses LAm→ dels que t’es SOL timen.

Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

l’empenta que FA→ fa girar LAm→ el món al nostre SOL favor.



DO SOL DO SOL



Tu saps molt LAm bé que tindràs por,

que no se FA→ rà un ca DO→ mí de SOL flors,

treu tot l’he SOL roi que portes dins,

que no t’es RE→ panti un DO→ nou LAm matí.



Ets un i LAm mant de reptes grans,

fidel als FA→ somnis DO→ més llu SOL nyans,

que avui et SOL fan emprendre el vol

seguint l’es RE→ purna DO→ d’un nou LAm sol.



Creua la SOL terra pas a FA pas, fes-la DO teva,

tot a SOL prenentat FA ge se DO rà poc,

tasta SOL el plaer i FA la be DO llesa

SOL i si algun FA dia perds el SOL nord.



Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

les mans es FA→ teses LAm→ dels que t’es SOL timen.

Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

l’empenta que FA→ fa girar LAm→ el món al nostre SOL favor.



DO SOL DO SOL x2



Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

les mans es FA→ teses LAm→ dels que t’es SOL timen.

Aquí t’es DO pera el meu som SOL riure,

l’empenta que FA→ fa girar LAm→ el món al nostre SOL favor.



DO