L'odissea (Acords)

Tu saps molt bé que no és un joc

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Tu saps molt LAmbé que no és un joc,
que no tot FA→és qüesDO→tió de SOLsort,
l’èxit somSOLriu al decidit,
però és l’esRE→forç qui DO→fa el caLAmmí.

Ets un guerLAmrer de cor gegant,
sempre una FA→passa DO→per daSOLvant,
no esperis SOLres i ho podràs tot,
l’instint et RE→portaDO→rà allà on LAmvols.

Creua la SOLterra pas a FApas, fes-la DOteva,
tot aSOLprenentatFAge seDOrà poc,
tasta SOLel plaer i FAla beDOllesa
SOLi si algun FAdia perds el SOLnord.

Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
les mans esFA→tesesLAm→dels que t’esSOLtimen.
Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
l’empenta que FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor.

DO SOL DO SOL

Tu saps molt LAmbé que tindràs por,
que no seFA→rà un caDO→mí de SOLflors,
treu tot l’heSOLroi que portes dins,
que no t’esRE→panti un DO→nou LAmmatí.

Ets un iLAmmant de reptes grans,
fidel als FA→somnis DO→més lluSOLnyans,
que avui et SOLfan emprendre el vol
seguint l’esRE→purna DO→d’un nou LAmsol.

Creua la SOLterra pas a FApas, fes-la DOteva,
tot aSOLprenentatFAge seDOrà poc,
tasta SOLel plaer i FAla beDOllesa
SOLi si algun FAdia perds el SOLnord.

Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
les mans esFA→tesesLAm→dels que t’esSOLtimen.
Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
l’empenta que FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor.

DO SOL DO SOL x2

Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
les mans esFA→tesesLAm→dels que t’esSOLtimen.
Aquí t’esDOpera el meu somSOLriure,
l’empenta que FA→fa girar LAm→el món al nostre SOLfavor.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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