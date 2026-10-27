L'olor de la nit (Acords)

Sento l'olor de la nit que

Acords Acords
Mishima
mishima ordre i aventura
mishima ordre i aventura
MI

Sento l'oMIlor de la nit que
s'atansa en misLA7teri. Adéu, MIsol.
M'enterboleix MIla ment, em desperta
els sentits, fa tant temps que LA7no em sentia tan MIsol.

I LA7baixo al carrer que he de treure diners,
i em MIcago en el caixer que em diu que no tinc
LA7ni un MIral. ALA7vui, no em MIcal.

M'ha truLA7cat el Miquel i que ell li cauen del cel
i avui m'inMIvita a volar,
avui LA7volarà, diu avui MIvolarà.
Avui LA7volarà, avui FA#volarà...

MI LA7 MI LA7

MI LA7 MI LA7

La MInit ha caigut dels fars als fanals,
passen LA7blancs i vermells, i els dos junts ballant amb ells
i entre SIml'ombra i la llum de mil bars plens de fum,
com si LAfóssim germans, ens coneguéssim de fa mil anys.
Som cinc FA#mmil que ballem entre el cel i l'infern,
no vull que em REfacis petons, peMIrò follem.
LAFoMIllem. LAMIFollem. LA
FoMIllem.LAFoMIllem. LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi