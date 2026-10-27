Sento l'oMIlor de la nit que s'atansa en misLA7teri. Adéu, MIsol. M'enterboleix MIla ment, em desperta els sentits, fa tant temps que LA7no em sentia tan MIsol.
I LA7baixo al carrer que he de treure diners, i em MIcago en el caixer que em diu que no tinc LA7ni un MIral. ALA7vui, no em MIcal.
M'ha truLA7cat el Miquel i que ell li cauen del cel i avui m'inMIvita a volar, avui LA7volarà, diu avui MIvolarà. Avui LA7volarà, avui FA#volarà...
MILA7MILA7
MILA7MILA7
La MInit ha caigut dels fars als fanals, passen LA7blancs i vermells, i els dos junts ballant amb ells i entre SIml'ombra i la llum de mil bars plens de fum, com si LAfóssim germans, ens coneguéssim de fa mil anys. Som cinc FA#mmil que ballem entre el cel i l'infern, no vull que em REfacis petons, peMIrò follem. LAFoMIllem. LAMIFollem. LA FoMIllem.LAFoMIllem. LAMI