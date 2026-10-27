LAmJack té tanta sort REmque guanya la partida. SOLRose buscant l'amor DOcom una fugitiva. FAVan a Nova York, REmvolen canviar de vida, MIbusquen el seu port, tancar-se la ferida. LAmNo entenen per què REmallà enmig de l'Atlàntic SOLcreua un iceberg DOi no els sembla romàntic. FAI ara què farem? REmpregunta Rose a Jacky. MICrec que marxarem. Hauríem de ser ràpids. SOLI mentrestant, DOrèquiem final. FAL'orquestra acaba MId'arribar. LAmNo man, no cry. REmWe will survive. SOLEverything's gonna DObe alright. FAUn mal dia. Massa REmforta la tempesta. MII una vida que s'apaga entre la festa. LAmUna trista història REmque sempre ens recorda SOLque la música no para DOfins que la nit no s'acaFAba. MI
LAmRoger el francès, REmmeravellós cellista, SOLtan amic de Fred, DOel millor pianista. FANo es van atrevir REmfins a l'última peça. MIRes els va prohibir besar-se amb la tendresa LAmque van amagar REmquasi tota la vida. SOLEl seu últim ball DOningú els el llevaria. FAProtagonitzant la REmmés bonica història MIque mai s'ha contat i que ningú recorda.
SOLI mentrestant, DOrèquiem final. FAL'orquestra acaba MId'arribar. LAmNo man, no cry. REmWe will survive. SOLEverything's gonna DObe alright. FAUn mal dia. Massa REmforta la tempesta. MII una vida que s'apaga entre la festa. LAmUna trista història REmque sempre ens recorda SOLque la música no para DOfins que la nit no s'acaFAba. MI
LAmSalvavides contra l'aREmmor impossible SOLque naufraga congeDOlant-se sense ritme. FAUn fade out titànic. REmSalvem-nos del pànic. MISi la nau s'enfonsa al teu costat serà menys tràgic.