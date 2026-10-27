L’últim combat (Acords)

Hem passat tota la vida

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
MI DO#m

MIHem passat tota la vida
MIamb la sal en la ferida,
DO#mmai no ha curat.

MIHem viscut un llarg viatge
MIi encara ens queda coratge
DO#mper avançar.

SIHem rigut, LAtambé hem MIplorat,
SIhem parLAlat, també hem MIcallat,
SIhem lluitat i hem LAfracassat,
SIperò encara ens queLAda un combat.
SIUn altre diLAa ha coSImençat.

I ara hem pres LAla iniciaMItiva
SIplantant LAcara a la menMItida,
SIno faLAllarem!

MII amb les cartes de la vida
MIjuguem la seua partida,
DO#mno ens rendirem!

SILa victòLAria ens sorMIprendrà
SIsi la LAcontinuem MIbuscant
SIi amb les nostres pròLApies mans
SIpreparem un LAnou combat.
SIUn altre diLAa ha coSImençat.

MINo vull ser més SIningú
DO#mquan passe pel LAteu costat,
MIni sentir-me SIlluny de tu
DO#mquan em torne a eLAquivocar.
MIVull que fem el caSImí junts,
DO#macabar el que hem LAcomençat.
MIPer quan vinga un SIaltre juny,
DO#mpreparem l’últim LAcombat.

SIL’últim combat!

LA MI
SI LA MI

MIHem viscut els nostres dies
MIamb velles alegries
DO#mque ens han deixat.

MIA vegades les recordes
MIcom si foren velles ombres
DO#mque no han marxat.

SIHem rigut, LAtambé hem MIplorat,
SIhem parLAlat, també hem MIcallat,
SIhem lluitat i hem LAfracassat,
SIperò encara ens queLAda un combat.
SIUn altre diLAa ha coSImençat.

MII si al final de la partida
MIva i resulta divertida,
DO#mho agrairem.

MIHem passat tota la vida
MIplantant cara a la utopia,
DO#mno callarem!

SILa victòLAria ens sorMIprendrà
SIsi la LAcontinuem MIbuscant
SIi amb les nostres pròLApies mans
SIpreparem un LAnou combat.
SIUn altre diLAa ha coSImençat.

MINo vull ser més SIningú
DO#mquan passe pel LAteu costat,
MIni sentir-me SIlluny de tu
DO#mquan em torne a eLAquivocar.

MIVull que fem el caSImí junts,
DO#macabar el que hem LAcomençat.
MIPer quan vinga un SIaltre juny,
DO#mpreparem l’últim LAcombat.

SIL’últim combat!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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