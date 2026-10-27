MIHem passat tota la vida MIamb la sal en la ferida, DO#mmai no ha curat.
MIHem viscut un llarg viatge MIi encara ens queda coratge DO#mper avançar.
SIHem rigut, LAtambé hem MIplorat, SIhem parLAlat, també hem MIcallat, SIhem lluitat i hem LAfracassat, SIperò encara ens queLAda un combat. SIUn altre diLAa ha coSImençat.
I ara hem pres LAla iniciaMItiva SIplantant LAcara a la menMItida, SIno faLAllarem!
MII amb les cartes de la vida MIjuguem la seua partida, DO#mno ens rendirem!
SILa victòLAria ens sorMIprendrà SIsi la LAcontinuem MIbuscant SIi amb les nostres pròLApies mans SIpreparem un LAnou combat. SIUn altre diLAa ha coSImençat.
MINo vull ser més SIningú DO#mquan passe pel LAteu costat, MIni sentir-me SIlluny de tu DO#mquan em torne a eLAquivocar. MIVull que fem el caSImí junts, DO#macabar el que hem LAcomençat. MIPer quan vinga un SIaltre juny, DO#mpreparem l’últim LAcombat.
SIL’últim combat!
LAMI SILAMI
MIHem viscut els nostres dies MIamb velles alegries DO#mque ens han deixat.
MIA vegades les recordes MIcom si foren velles ombres DO#mque no han marxat.
SIHem rigut, LAtambé hem MIplorat, SIhem parLAlat, també hem MIcallat, SIhem lluitat i hem LAfracassat, SIperò encara ens queLAda un combat. SIUn altre diLAa ha coSImençat.
MII si al final de la partida MIva i resulta divertida, DO#mho agrairem.
MIHem passat tota la vida MIplantant cara a la utopia, DO#mno callarem!
SILa victòLAria ens sorMIprendrà SIsi la LAcontinuem MIbuscant SIi amb les nostres pròLApies mans SIpreparem un LAnou combat. SIUn altre diLAa ha coSImençat.
MINo vull ser més SIningú DO#mquan passe pel LAteu costat, MIni sentir-me SIlluny de tu DO#mquan em torne a eLAquivocar.
MIVull que fem el caSImí junts, DO#macabar el que hem LAcomençat. MIPer quan vinga un SIaltre juny, DO#mpreparem l’últim LAcombat.