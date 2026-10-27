A
MImcí és on van cremar l'últim he REretge
i
SIací van traure a passejar els MImtancs.
Ací la nit encara és freda i
REfosca
i les verges no
SOLdreixen el drac de tres SIcaps.
A
MImcí mana la llei del sant o REfici.
A
SIcí el silenci és com un cada MImfal
on passen cada dia pel su
REplici
mestres i brui
SOLxes, ateus i jo SIglars.
I entre la foscor de la
MImnit
he
SIvist dos ulls il·luminant el ca MImmí.
I
SIenmig d'una història tan tris MImta,
un
SImestre explica MImva
als
SIalumnes un di MIma.
No po
SOLdran, no sabran atu SIrar
l'explosió de co
MImlors
quan ar
SIribe la MImllum.
No sa
SOLbran, no podran rebut SIjar
l'impacte a la ca
MImra
de to
SIta la MImllum. SI MIm SI MIm
A
MImcí és on van cremar l'últim he REretge.
A
SIcí cremaven llibres i escrip MImtors.
Ací patim mordassa i dret de
REcuixa,
cisa i u
SOLsura, botxins i se SInyors.
A
MImcí la nit és una forta RElesa
on
SIresta empresonada la ra MImó.
Captiva va camí de la fo
REguera,
i bramen els
SOLnecis, covards i traï SIdors.
I entre la foscor de la
MImnit
he
SIvist dos ulls il·luminant el ca MImmí.
I
SIenmig d'una història tan tris MImta,
un
SImestre explica MImva
als
SIalumnes un di MIma.
No po
SOLdran, no sabran atu SIrar
l'explosió de co
MImlors
quan ar
SIribe la MImllum.
No sa
SOLbran, no podran rebut SIjar
l'impacte a la ca
MImra
de to
SIta la MImllum. SI MIm SI MIm SOL SI MIm→ SI→ MIm MImEeei! Santa és la SIcreu, MImi santa, la ignorànci SIa; MImsagrats són els cristos peni SItents, MImsagrat el dolor, sagrada la espa SIsa. MImXuetes, sodomi SItes, MImateus i conver SIsos, MImbruixes protes SItants MImi adulters confes SIsos. MImEeei! Santa és la SIcreu, MImi santa, la ignorànci SIa; MImsagrats són els cristos peni SItents, MImsagrat el dolor, sagrada la espa SIsa.
No po
SOLdran, no sabran atu SIrar
l'explosió de co
MImlors
quan ar
SIribe la MImllum.
No sa
SOLbran, no podran rebut SIjar
l'impacte a la ca
MImra
de to
SIta la MImllum.
De
SOLtota la SIllum. SI MIm SI MIm SOL SI MIm→ SI→ MIm
i
Ací la nit encara és freda i
i les verges no
A
A
on passen cada dia pel su
mestres i brui
I entre la foscor de la
he
I
un
als
No po
l'explosió de co
quan ar
No sa
l'impacte a la ca
de to
A
A
Ací patim mordassa i dret de
cisa i u
A
on
Captiva va camí de la fo
i bramen els
I entre la foscor de la
he
I
un
als
No po
l'explosió de co
quan ar
No sa
l'impacte a la ca
de to
No po
l'explosió de co
quan ar
No sa
l'impacte a la ca
de to
De