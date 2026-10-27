L'últim heretge (Acords)

Ací és on van cremar l'últim heretge

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
AMImcí és on van cremar l'últim heREretge
i SIací van traure a passejar els MImtancs.
Ací la nit encara és freda i REfosca
i les verges noSOLdreixen el drac de tres SIcaps.

AMImcí mana la llei del sant oREfici.
ASIcí el silenci és com un cadaMImfal
on passen cada dia pel suREplici
mestres i bruiSOLxes, ateus i joSIglars.

I entre la foscor de la MImnit
he SIvist dos ulls il·luminant el caMImmí.
I SIenmig d'una història tan trisMImta,
un SImestre explicaMImva
als SIalumnes un diMIma.

No poSOLdran, no sabran atuSIrar
l'explosió de coMImlors
quan arSIribe la MImllum.

No saSOLbran, no podran rebutSIjar
l'impacte a la caMImra
de toSIta la MImllum.

SI MIm SI MIm

AMImcí és on van cremar l'últim heREretge.
ASIcí cremaven llibres i escripMImtors.
Ací patim mordassa i dret de REcuixa,
cisa i uSOLsura, botxins i seSInyors.

AMImcí la nit és una fortaRElesa
on SIresta empresonada la raMImó.
Captiva va camí de la foREguera,
i bramen els SOLnecis, covards i traïSIdors.

I entre la foscor de la MImnit
he SIvist dos ulls il·luminant el caMImmí.
I SIenmig d'una història tan trisMImta,
un SImestre explicaMImva
als SIalumnes un diMIma.

No poSOLdran, no sabran atuSIrar
l'explosió de coMImlors
quan arSIribe la MImllum.

No saSOLbran, no podran rebutSIjar
l'impacte a la caMImra
de toSIta la MImllum.

SI MIm SI MIm

SOL SI MIm→ SI→ MIm

MImEeei! Santa és la SIcreu,
MImi santa, la ignorànciSIa;
MImsagrats són els cristos peniSItents,
MImsagrat el dolor, sagrada la espaSIsa.

MImXuetes, sodomiSItes,
MImateus i converSIsos,
MImbruixes protesSItants
MImi adulters confesSIsos.

MImEeei! Santa és la SIcreu,
MImi santa, la ignorànciSIa;
MImsagrats són els cristos peniSItents,
MImsagrat el dolor, sagrada la espaSIsa.

No poSOLdran, no sabran atuSIrar
l'explosió de coMImlors
quan arSIribe la MImllum.

No saSOLbran, no podran rebutSIjar
l'impacte a la caMImra
de toSIta la MImllum.
De SOLtota la SIllum.

SI MIm SI MIm

SOL SI MIm→ SI→ MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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