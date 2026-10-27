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L’últim petó i el primer (Campanades) (Acords)

El vent s’endú les paraules que no et vaig dir

Acords Acords
Miki Núñez
DO DO49 DO DO49

El vent s’enDOdú les paFAsus2raules que no et vaig LAm7dir,
un mar de FAdubtes dins un cor adorDOmit. DO49
Tan diDOfícil aproDO49par els nostres LAm7camins,
però si estem FAjunts, l’univers es fa petit.

Cada LAmcop més a SOLprop, més DOlluny, FA
un siLAmlenci que em SOLporten els teus FAsus2ulls.

DOL’últim petó i el primer,
LAm7tot el que podríem FAser.
DOMentre el món gira i MI7cau,
LAm7la nit m’envolta en un cel FAblau. FAadd9

DO DO49

I quan DOcreus que els esDO49tels ja LAm7no brillen,
la FAsus2vida et dona una oportuniDOtat. DO49
Com li DOpassa a un coDO49meta celesLAm7tial,
un nou iFAsus2nici sempre és un nou final.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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