El vent s’enDOdú les paFAsus2raules que no et vaig LAm7dir, un mar de FAdubtes dins un cor adorDOmit. DO49 Tan diDOfícil aproDO49par els nostres LAm7camins, però si estem FAjunts, l’univers es fa petit.
Cada LAmcop més a SOLprop, més DOlluny, FA un siLAmlenci que em SOLporten els teus FAsus2ulls.
DOL’últim petó i el primer, LAm7tot el que podríem FAser. DOMentre el món gira i MI7cau, LAm7la nit m’envolta en un cel FAblau. FAadd9
DODO49
I quan DOcreus que els esDO49tels ja LAm7no brillen, la FAsus2vida et dona una oportuniDOtat. DO49 Com li DOpassa a un coDO49meta celesLAm7tial, un nou iFAsus2nici sempre és un nou final.