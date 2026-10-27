DO SOL FA DO LAm SOL FA
M'he enDOterat que esta SOLnit has deFAcidit DOmarxar, t'he LAmcridat per SOLballar l'últim FAvals.
Entre DOplors m'has SOLpenjat, has FAvingut al meu DObraç, sense LAmmúsica SOLhaurem de FAcantar.
DO→SOL→FANaDO→LAmraSOL→FAra...
T'has DOvestit al teu SOLgust, has FApensat els DOdetalls, un LAmcastell que a SOLFrança vam FAtrobar.
DORecolzat t'he SOLmirat. Quin FAconte t'has DOmuntat! La LAmvetllada ja SOLpot coFAmençar.
No REmesperava que DOfos tan LAmbonic REmaixí, però FAsempre he DOsomiat el REmmoment.
Encara que no esDOtigues, seràs LAmel meu REmtresor, penFAsament que DOguarde al meu REmcor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.