DO SOL FA DO LAm SOL FA



M'he en DO terat que esta SOL nit has de FA cidit DO marxar, t'he LAm cridat per SOL ballar l'últim FA vals.

Entre DO plors m'has SOL penjat, has FA vingut al meu DO braç, sense LAm música SOL haurem de FA cantar.



DO→ SOL→ FA Na DO→ LAm ra SOL→ FA ra...



T'has DO vestit al teu SOL gust, has FA pensat els DO detalls, un LAm castell que a SOL França vam FA trobar.

DO Recolzat t'he SOL mirat. Quin FA conte t'has DO muntat! La LAm vetllada ja SOL pot co FA mençar.



No REm esperava que DO fos tan LAm bonic REm així, però FA sempre he DO somiat el REm moment.

Encara que no es DO tigues, seràs LAm el meu REm tresor, pen FA sament que DO guarde al meu REm cor.