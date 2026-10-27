L'última (Acords)

Hey! Sembla que s'acaba el concert

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SOL

Hey! Sembla que s'acaba el SImconcert,
ja són moltes hores desLAmperts,
però tant de REbo poder estar aquí per sempre SOLmés.
Ens mirem als ulls somSImrient
amb cara d'estar rebenLAmtats, però satisfets.
Quina gran REmeravella!

Tant de bo el LAmpròxim cop trobem
una maDOnera per fer que la nit no acabi SOLmai.
El que LAmsento ara és RE7tan gran.

Em batega la vida senLAmcera.
REQuina sort tenir-nos al SOLcostat!
MImSom com llops en nits de lluLAmna plena.
REFins que caigui el cel, no vull SOLmarxar, SOL/FA#creu-me, no MImvull marxar,
que si em deixen LAmtriar,
em RE7quedo a viure aquí per sempre.

SOLHey! Extasiats entre un mar de SImgent
amb la llum dels mòbils al LAmcel,
SOL SIm
i sense que ningú ho demani ens abraLAmcem.
SOLDeixem enrere les penes,
SImque al final la vida són petits LAmmoments,
que el que importa és que estem vius i ens estiREmem.

Em batega la vida senLAmcera.
REQuina sort tenir-nos al SOLcostat!
MImSom com llops en nits de lluLAmna plena.
REFins que caigui el cel, no vull SOLmarxar, SOL/FA#creu-me, no MImvull marxar,
que si em deixen LAmtriar,
em RE7quedo a viure aquí per sempre.

OLAmoh! Ooh-ooh-oREoh-ooh, ooh-ooh-oSOLoh-ooh
ooh-ooh-ooh-ooh! Em MImquedo a viure aquí per sempre.
OLAmoh! Ooh-ooh-oREoh-ooh, ooh-ooh-oSOLoh-ooh
ooh-ooh-ooh-MImooh!

Tant de bo el LAmpròxim cop trobem
una maDOnera per fer que la nit no acabi SOLmai,
que no LAmsé explicar-t'ho, DOel que sento és RE7tan gran.

Em batega la vida senLAmcera.
REQuina sort tenir-nos al SOLcostat!
MImSom com llops en nits de lluLAmna plena.
REFins que caigui el cel, no vull SOLmarxar, SOL/FA#creu-me, no MImvull marxar,
que si em deixen LAmtriar,
em RE7quedo a viure aquí per sempre.

LAm RE SOL MIm LAm RE SOL FA MI7

LAm RE SOL MIm LAm RE SOL FA MI7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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