SOL LA SOL LA SIm
SImQuan l'aigua besa
FA#mles velles pedres del port,
SImel sol converteix
FA#mel mantell d'oli i merda en or.
SImPoLAbre gavina!
SImOn aLAniràs?
I a SImles grues de les obres niaràs.
LASort que se'n va el sol,
SImsort que s'acaba el jorn,
LAsort que les tenebres
SImtapen els pecats del món.
SOLSols un neó
LAd'un petit bar
SOLil·LAlumiSImna les pixarades dels gats.
La FA#mbella Lola trafica amb haixix,
SImla FA#mmulata li fa un llapis.
SOLEl LAmeu avi a Cuba mai no ha anat,
SOLper LAmés que ho digui un militar retirat.
SImI el FA#mmar no és bo ni és blau ni està calmat
SImde LATossa al cap de Creus, és que ja ni t'ho creus.
REI LAla barca?
RELa LAmeva barca?
SImUn papadinero!
SOLL'he LA→SImcanviat per un Penthouse a un dominguero!
SOLI aquí vivim
LAi aquí passem
SOLlluLAnes d'estiu, llunes d'estiu,
SImllunes d'hivern.
SOLI aquí vivim
LAi aquí xinem
SOLpoc LAa l'estiu, poc a l'estiu,
SImgens a l'hivern.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.