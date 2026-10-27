L'última ressaca (Acords)

No penso tornar a beure mai més

Acords Acords
Mishima
mishima l amor felic
mishima l amor felic
No penso torLAmnar a beure mai DOmés,
i així, quan siguem MImvells, recordaFArem
el dia d'avui com la meva SOLúltima ressaca.

DO FA x2

No penso torLAmnar mai més a aquell DObar
on sembla que la MImfesta no s'acaba
fins que l'iFAdiota que escolteu SOLja no recorda el que buscava.

DOT'ho juro com hi ha FAsol,
DOmillor t'ho juro per la FAlluna,
DOencara no he beREmgut ni gota
LAmi ja són dos quarts REmd’una.

LAm DO FA DO
LAm DO FA DO REm

No penso torLAmnar a beure mai DOmés,
he vist que ja MImningú perd els papers
i sempre em quedo sol amb tu al miSOL7rall
alçant l'última DOcopa.

DOT'ho juro com hi ha FAsol,
DOmillor t'ho juro per la FAlluna,
DOencara no he beREmgut ni gota
LAmi ja passen dos quarts REmd’una,
LAmi ja passen dos quarts REmd’una.

LAm DO FA DO
LAm DO FA DO REm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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