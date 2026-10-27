No penso tor
LAmnar a beure mai DOmés,
i així, quan siguem
MImvells, recorda FArem
el dia d'avui com la meva
SOLúltima ressaca. DO FA x2
No penso tor
LAmnar mai més a aquell DObar
on sembla que la
MImfesta no s'acaba
fins que l'i
FAdiota que escolteu SOLja no recorda el que buscava. DOT'ho juro com hi ha FAsol, DOmillor t'ho juro per la FAlluna, DOencara no he be REmgut ni gota LAmi ja són dos quarts REmd’una. LAm DO FA DO LAm DO FA DO REm
No penso tor
LAmnar a beure mai DOmés,
he vist que ja
MImningú perd els papers
i sempre em quedo sol amb tu al mi
SOL7rall
alçant l'última
DOcopa. DOT'ho juro com hi ha FAsol, DOmillor t'ho juro per la FAlluna, DOencara no he be REmgut ni gota LAmi ja passen dos quarts REmd’una, LAmi ja passen dos quarts REmd’una. LAm DO FA DO LAm DO FA DO REm x2
i així, quan siguem
el dia d'avui com la meva
No penso tor
on sembla que la
fins que l'i
No penso tor
he vist que ja
i sempre em quedo sol amb tu al mi
alçant l'última