LAm MI REm
LAmL'única segureMItat,
LAml'arrelament dels meus dubtes,
MIve potent quan tu te'n vas,
LAmtant si t'ho creus com si dubtes.
REmContent tornaria a ser
LAmel xiquet que va jugant,
MIabsent, pel mig del carrer,
LAmd'aquell meu carrer d'abans.
REmCarrer on jugàvem tots,
LAmels més menuts i els més grans,
MIcarrer de terra i de pols,
LAmque així era el carrer Blanc.
MITinc necessitat d'amor,
LAmcada dia al meu costat,
MIde saber que tu em fas cas
LAmi que no et perdré cantant.
REmQue el treball quotidià
LAmde trobar unes paraules
MIque diguen exacte i clar
LAmel que jo sent junt amb altres,
MIno vull que em puga trencar
LAmel goig d'haver-te trobat
MIun dia ja fa molts anys
LAma la ciutat bruta i plana.
REmOctubre em porta records
LAmque si estic sol em fan mal:
MIel temps rosega constant
LAmels millors anhels del cor.
REmCom sempre que vas al lloc
LAmon et varen fer possible,
MIjo t'escric una cançó
LAmque és, potser, incomprensible.
LAmL'única segureMItat,
LAml'arrelament dels meus dubtes,
MIve potent quan tu te'n vas,
LAmtant si t'ho creus com si dubtes.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.