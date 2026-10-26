FA#mT'aixecaràs, REsobreviuràs SImcom ja has fet tanMItes vegades. FA#mSaps que demà REtenen riuràs, SImja no fan mal les MIpunyalades.
FA#mI com de cop et REcrema un foc, SImque s'emporta MIl'alegria. FA#mT'ha disparat REaquell record SImal mig MIdel cor.
La bala del LAtemps, que et dispara per l'esMIquena i et destrossa els sentiFA#mments, que iguala rics i REpobres, els covards i els més vaLAlents, un rellotge que no paMIra i va cremant els moFA#mments. Una força del pasREsat que et retorça el preSIm→RE→sent. FA
FA#mLAMI FA#mLAMI RESI REMI
FA#mSurt un tresor REd'aquell calaix SImi et porta a uMIna altra vida, FA#mve com un flaix, REés un cop baix, SImi et reobre MIla ferida.
FA#mI com de cop et REcrema un foc, SImque s'emporta MIl'alegria. FA#mT'ha disparat REaquell record SImal mig MIdel cor.
La bala del LAtemps, que et dispara per l'esMIquena i et destrossa els sentiFA#mments, que iguala rics i REpobres, els covards i els més vaLAlents, un rellotge que no paMIra i va cremant els moFA#mments. Una força del pasREsat que et retorça el preSIm→RE→sent. FA
Que imFA#mpacta sense tacte i de cop t'alMIteres, en el FA#mmoment exacte i quan menys tu esMIperes.
Qui tinFA#mdrà la pistola que ens traMIvessa, que es FA#mdispara sola i per sorMIpresa? I FA#mper sorpresa.
La bala del LAtemps, que et dispara per l'esMIquena i et destrossa els sentiFA#mments, que iguala rics i REpobres, els covards i els més vaLAlents, un rellotge que no paMIra i va cremant els moFA#mments. Una força del pasREsat que et retorça el preSIm→RE→sent. FA