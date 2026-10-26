La bala del temps (Acords)

T'aixecaràs, sobreviuràs

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
MI→ FA
FA#m LA MI
FA#m LA MI
RE SI
RE MI

FA#mT'aixecaràs, REsobreviuràs
SImcom ja has fet tanMItes vegades.
FA#mSaps que demà REtenen riuràs,
SImja no fan mal les MIpunyalades.

FA#mI com de cop et REcrema un foc,
SImque s'emporta MIl'alegria.
FA#mT'ha disparat REaquell record
SImal mig MIdel cor.

La bala del LAtemps,
que et dispara per l'esMIquena
i et destrossa els sentiFA#mments,
que iguala rics i REpobres,
els covards i els més vaLAlents,
un rellotge que no paMIra
i va cremant els moFA#mments.
Una força del pasREsat
que et retorça el preSIm→RE→sent. FA

FA#m LA MI
FA#m LA MI
RE SI
RE MI

FA#mSurt un tresor REd'aquell calaix
SImi et porta a uMIna altra vida,
FA#mve com un flaix, REés un cop baix,
SImi et reobre MIla ferida.

FA#mI com de cop et REcrema un foc,
SImque s'emporta MIl'alegria.
FA#mT'ha disparat REaquell record
SImal mig MIdel cor.

La bala del LAtemps,
que et dispara per l'esMIquena
i et destrossa els sentiFA#mments,
que iguala rics i REpobres,
els covards i els més vaLAlents,
un rellotge que no paMIra
i va cremant els moFA#mments.
Una força del pasREsat
que et retorça el preSIm→RE→sent. FA

Que imFA#mpacta sense tacte
i de cop t'alMIteres,
en el FA#mmoment exacte
i quan menys tu esMIperes.

Qui tinFA#mdrà la pistola
que ens traMIvessa,
que es FA#mdispara sola
i per sorMIpresa?
I FA#mper sorpresa.

La bala del LAtemps,
que et dispara per l'esMIquena
i et destrossa els sentiFA#mments,
que iguala rics i REpobres,
els covards i els més vaLAlents,
un rellotge que no paMIra
i va cremant els moFA#mments.
Una força del pasREsat
que et retorça el preSIm→RE→sent. FA

FA#m LA MI
FA#m LA MI
RE SI
RE MI

FA FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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