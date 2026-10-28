La balada de Dicky Deeming (Acords)

Aquesta és la llegenda del brau Dicky Deeming

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
AMImquesta és la lleREgenda MImdel brau Dicky REDeeming,
MImque era el REheavy més fred MImi tranquil. RE
MImA dos-cents per REhora MImestripava REl'aire,
MImestripava REl'aire a dos-cents per MImhora amb la seva BonneREville.
DOSota el SOLcel, tot tenia un REpreu
i ara et toca pagar el DOteu.
Dicky SOLDeeming, vas triLAm7ar el camí difícil.

MImLa gent el seREguia, MImtant joves com REvells.
MImSi no l'admiREraven, MImvolien la seva REpell.
MImDeien que viREvia MImfora de la REllei,
MImperò ell feia la REseva, sempre a la fronMImtera. Deien que era el RErei.
DOI a la SOLterra, si no ets REfort,
és millor que tinguis DOsort.
Dicky SOLDeeming, vas triLAm7ar el camí difícil.

MImUna tarda REclara, MImvan anar a per REell.
MImMassa mariREhuana, MImtothom té la seva REcreu.
MImDicky acceleRErava, MImmillor mort que REpres.
MImI una lluna REnegra de la carreMImtera s'enfilava cap al REcel.
DOI a les SOLportes de la REmort,
dona gas i no té DOpor.
Dicky SOLDeeming, va triLAm7ar el camí difícil.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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