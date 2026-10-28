A
MImquesta és la lle REgenda MImdel brau Dicky REDeeming, MImque era el REheavy més fred MImi tranquil. RE MImA dos-cents per REhora MImestripava REl'aire, MImestripava REl'aire a dos-cents per MImhora amb la seva Bonne REville. DOSota el SOLcel, tot tenia un REpreu
i ara et toca pagar el
DOteu.
Dicky
SOLDeeming, vas tri LAm7ar el camí difícil. MImLa gent el se REguia, MImtant joves com REvells. MImSi no l'admi REraven, MImvolien la seva REpell. MImDeien que vi REvia MImfora de la REllei, MImperò ell feia la REseva, sempre a la fron MImtera. Deien que era el RErei. DOI a la SOLterra, si no ets REfort,
és millor que tinguis
DOsort.
Dicky
SOLDeeming, vas tri LAm7ar el camí difícil. MImUna tarda REclara, MImvan anar a per REell. MImMassa mari REhuana, MImtothom té la seva REcreu. MImDicky accele RErava, MImmillor mort que REpres. MImI una lluna REnegra de la carre MImtera s'enfilava cap al REcel. DOI a les SOLportes de la REmort,
dona gas i no té
DOpor.
Dicky
SOLDeeming, va tri LAm7ar el camí difícil.
i ara et toca pagar el
Dicky
és millor que tinguis
Dicky
dona gas i no té
Dicky