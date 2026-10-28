FAJust al mig DOde les Guilleries, al SI♭cosFAtat del pantà DOde Sau, SI♭
FAhi ha un bar LAmque al davant té un rètol SI♭que posa: DO
FA“Benvinguts a DOCan SI♭Joan”. DO
REmHi trobaDOràs de tot pel vici de SI♭mamar
REmi una DObanda que allà sempre SI♭està tocant. DO
FALa gent d'allà DOels va posar per nom SI♭«la Banda del Bar». DO FA
Quan pugen a DOl'escenari, ells no SI♭saben dir que no. DO FA
Si t'enrotDOlles bé, tocaran tot SI♭el que vulguis, DO FA
menDOtre sigui SI♭rock'n roll. DO FA
Beu-te el DOwhisky ràpid perquè SI♭el gel es fon. DO FA
S'ha tancat DOla llum i tot SI♭es torna fosc. DO FA
FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no pararan mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
FApodràs ballar tota la LAmnit amb la Banda SI♭del Bar a Can Joan. DO FA
I a les cinc de la maLAmtinada, el SI♭teu cos no pot parar. DO FA
En Joan ha criLAmdat: “Avui hi SI♭ha barra lliure, DO FA
mentre LAmells vaSI♭gin tocant”. DO FA
Beu-te el DOwhisky ràpid perquè SI♭el gel es fon. DO FA
S'han obert DOles portes, afoSI♭ra surt el sol. DO FA
FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no pararan mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
FApodràs ballar tota la LAmnit amb la Banda SI♭del Bar a Can Joan. DO FA
FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no deixaran mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
si t'enrotlles bé, LAmtocaran SI♭tot el que vulguis, DO FA
mentre sigui LAmrock'n roll SI♭a Can Joan. DO FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.