La balada de la Banda del Bar (Acords)

Just al mig de les Guilleries, al costat del pantà de Sau

Acords Acords
Pep Sala
pep sala una nit amb orquestra en directe
pep sala una nit amb orquestra en directe
FAJust al mig DOde les Guilleries, al SI♭cosFAtat del pantà DOde Sau, SI♭
FAhi ha un bar LAmque al davant té un rètol SI♭que posa: DO
FA“Benvinguts a DOCan SI♭Joan”. DO

REmHi trobaDOràs de tot pel vici de SI♭mamar
REmi una DObanda que allà sempre SI♭està tocant. DO
FALa gent d'allà DOels va posar per nom SI♭«la Banda del Bar». DO FA

Quan pugen a DOl'escenari, ells no SI♭saben dir que no. DO FA
Si t'enrotDOlles bé, tocaran tot SI♭el que vulguis, DO FA
menDOtre sigui SI♭rock'n roll. DO FA

Beu-te el DOwhisky ràpid perquè SI♭el gel es fon. DO FA
S'ha tancat DOla llum i tot SI♭es torna fosc. DO FA

FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no pararan mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
FApodràs ballar tota la LAmnit amb la Banda SI♭del Bar a Can Joan. DO FA

I a les cinc de la maLAmtinada, el SI♭teu cos no pot parar. DO FA
En Joan ha criLAmdat: “Avui hi SI♭ha barra lliure, DO FA
mentre LAmells vaSI♭gin tocant”. DO FA

Beu-te el DOwhisky ràpid perquè SI♭el gel es fon. DO FA
S'han obert DOles portes, afoSI♭ra surt el sol. DO FA

FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no pararan mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
FApodràs ballar tota la LAmnit amb la Banda SI♭del Bar a Can Joan. DO FA

FAFins DOque tanSI♭quin,
FAells no deixaran mai DOde tocar. SI♭
FAFins DOque tanSI♭quin,
si t'enrotlles bé, LAmtocaran SI♭tot el que vulguis, DO FA
mentre sigui LAmrock'n roll SI♭a Can Joan. DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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