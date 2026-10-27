La balada de Nils Olav (Acords)

Jo soc un pingüí

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador jaja salu2
el pony pisador jaja salu2
FAJo soc un pingüí
DOde la vila del pingüí
REmi amb els meus amics pingüins
SI♭fem coses de pingüí.

FACom per exemple: ser pingüins,
DOtenir aspecte de pingüí,
REmcaminar com un pingüí
SI♭i fer soroll de pingüí.

REmNo hi haurà gàbies per SOLmtants pingüins.
LA♭dimEns volen tallar les ales, però no saben que no voLA7lem.

REmYe, ye, ye!
SI♭Som el somriure dels sentiments.
FAUo, uo, uo!
DOSerem el foc de la terra.

REmYe, ye, ye!
SI♭Som el somriure dels sentiments.
MIUo, uo, uo!
LAmSerem el foc de la terra.

REEls pingüins tenen com una MI♭glàndula especial
damunt de REl'ull
que els ajuda a MI♭filtrar l'aigua salada,
anomeREnada glàndula supraorbiMI♭tal.
Hi ha divuit espècies REde pingüins,
l'emperador MI♭és el més gran
i el pingüí blau, el REmés petit,
però ens els estiMI♭mem igual a REtots.
MI♭De REres.

REmYe, ye, ye!
SI♭Som el somriure dels sentiments.
FAUo, uo, uo!
DOSerem el foc de la terra.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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