FAJo soc un pingüí DOde la vila del pingüí REmi amb els meus amics pingüins SI♭fem coses de pingüí.
FACom per exemple: ser pingüins, DOtenir aspecte de pingüí, REmcaminar com un pingüí SI♭i fer soroll de pingüí.
REmNo hi haurà gàbies per SOLmtants pingüins. LA♭dimEns volen tallar les ales, però no saben que no voLA7lem.
REmYe, ye, ye! SI♭Som el somriure dels sentiments. FAUo, uo, uo! DOSerem el foc de la terra.
REmYe, ye, ye! SI♭Som el somriure dels sentiments. MIUo, uo, uo! LAmSerem el foc de la terra.
REEls pingüins tenen com una MI♭glàndula especial damunt de REl'ull que els ajuda a MI♭filtrar l'aigua salada, anomeREnada glàndula supraorbiMI♭tal. Hi ha divuit espècies REde pingüins, l'emperador MI♭és el més gran i el pingüí blau, el REmés petit, però ens els estiMI♭mem igual a REtots. MI♭De REres.
REmYe, ye, ye! SI♭Som el somriure dels sentiments. FAUo, uo, uo! DOSerem el foc de la terra.