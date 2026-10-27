La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭La Balanguera DOmmisteriMI♭osa,
SI♭com uMI♭na aranya FAd'art subtil,
MI♭buida que SI♭buida sa filosa,
de nostra vida FAtreu el fil.
SI♭Com una parca DOmbé caMI♭vil·la
SI♭teiMI♭xint la tela FAper demà.
MI♭La BalangueSI♭ra fila, fila,
MI♭la BaFAlangueSI♭ra filarà.
DOmCom uMI♭na parca FAbé cavil·la
DOmteiMI♭xint la FAtela per demà.
MI♭La BalangueSI♭ra fila, fila,
MI♭la BalanFAgueSI♭ra filarà.
DOmGirant MI♭l'ullada FAcap enrere,
DOmguaiMI♭ta les FAombres de l'avior,
MI♭i de la noSI♭va primavera
MI♭sap on s'aFAmaSI♭ga la llavor.
DOmSap que MI♭la soca FAmés s'enfila
DOmcom MI♭més enFAdins pot arrelar.
MI♭La BalangueSI♭ra fila, fila,
MI♭la BalanFAgueSI♭ra filarà.
DOmDe traMI♭dicions i FAd'esperances
DOmtix MI♭la seFAnyera pel jovent,
MI♭com qui fa un vel SI♭de noviances
MI♭amb cabeFAlleres SI♭d'or i argent.
DOmDe la MI♭infantesa FAqui s'enfila,
DOmde MI♭la veFAllura qui se'n va.
MI♭La BalangueSI♭ra fila, fila,
MI♭la BalanFAgueSI♭ra filarà.
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