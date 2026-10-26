RETant REmaj7debò no RE7fos tan SOLfàcil SOLmaj7recordar-te arMIm7reu mirant-me amb desLAdeny.
RESi poREmaj7gués, ja RE7t'odiaSOLria. SOLmaj7És fàcil i efecMIm7tiu, però se'm fa tan esLAtrany.
RETornaré a començar de SOLnou mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu. REM'empassaré el fum dels SOLdéus, em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus i trobaLAré una exLA7cusa FA#mper tiFA#7rar endavant.
REREmaj7RE7SOLSOLmaj7MIm7LA
REEl pas del REmaj7temps es reRE7latiSOLvitza: SOLmaj7ja ha passat un MIm7any o potser només un LAdia.
REGots mig REmaj7buits, cenRE7drers que SOLvessen. He SOLmaj7perdut el nord del MIm7sud, però a tu no et deixo enLArere.
RETornaré a començar de SOLnou mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu. REM'empassaré el fum dels SOLdéus, em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus. RETornaré a començar de SOLnou mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu. REM'empassaré el fum dels SOLdéus, em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus i trobaLAré una exLA7cusa FA#mper tiFA#7rar endaREvant.