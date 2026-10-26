La barba (Acords)

Tant debò no fos tan fàcil

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
RE REmaj7 RE7 SOL SOLmaj7 MIm7 LA

RETant REmaj7debò no RE7fos tan SOLfàcil
SOLmaj7recordar-te arMIm7reu
mirant-me amb desLAdeny.

RESi poREmaj7gués, ja RE7t'odiaSOLria.
SOLmaj7És fàcil i efecMIm7tiu,
però se'm fa tan esLAtrany.

RETornaré a començar de SOLnou
mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu.
REM'empassaré el fum dels SOLdéus,
em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus
i trobaLAré una exLA7cusa FA#mper tiFA#7rar endavant.

RE REmaj7 RE7 SOL SOLmaj7 MIm7 LA

REEl pas del REmaj7temps es reRE7latiSOLvitza:
SOLmaj7ja ha passat un MIm7any
o potser només un LAdia.

REGots mig REmaj7buits, cenRE7drers que SOLvessen.
He SOLmaj7perdut el nord del MIm7sud,
però a tu no et deixo enLArere.

RETornaré a començar de SOLnou
mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu.
REM'empassaré el fum dels SOLdéus,
em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus.
RETornaré a començar de SOLnou
mentre inLAtento no fantasiar més amb SImtu.
REM'empassaré el fum dels SOLdéus,
em deixaLAré créixer la barba fins als SImpeus
i trobaLAré una exLA7cusa FA#mper tiFA#7rar endaREvant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi