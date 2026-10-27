La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#Som-DO#→SIhi, som-DO#hi! Uh-uh! FA#En Mon DO#DJ,SIen DO#Miki Núñez. FA#(Si DO#tingués uSIna barca, si DO#tingués una barca) FA#(Si DO#tingués uSIna barDO#ca).
FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom. Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Un DO#altre SImatí DO#que no esFA#tàs aquí, juDO#gant a aSIpropar-te DO#per després FA#fugir. SenDO#se direcSIció, DO#ni rumb ni FA#timó, DO#SIDO#FA# no DO#trobo cap SImapa DO#on hi surFA#ti jo.
I tu, que DO#no ho SItens clar, que em DO#tornes a FA#dir que DO#potser SIdemà, i DO#jo, que ara faig FA#veure que DO#t'he oSIblidat, ja DO#saps que FA#t'espero aquí a DO#l'EmSIpordà, que DO#fins i tot…
FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom. Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Ja DO#s'ha fet de SInit, aDO#vui m'has FA#escrit, et DO#veig a la SIporta DO#amb el teu FA#vestit. Quan DO#et veig SIballar, DO#ja no puc FA#parar i és que DO#perdo els SIsentits.
No FA#saps les DO#coSIses DO#que faria FA#per poder estar SInit DO#i dia amb FA#tu, SIDO# amb FA#tu. SIDO# No FA#saps les DO#coSIses DO#que faria FA#per DO#poder esSItar nit DO#i dia amb FA#tu, DO#SIDO# amb FA#tu, DO#SI que DO#fins i tot…
FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom. Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom. Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella, tu DO#series FA#l'estrella, tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port. Tu seDO#ries SIl'estrella, tu DO#series FA#l'estrella, tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.