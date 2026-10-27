La Barca ft. Mon DJ (Acords)

Som-hi, som-hi! Uh-uh!

Acords Acords
Miki Núñez

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#Som-DO#→SIhi, som-DO#hi! Uh-uh!
FA#En Mon DO#DJ,SIen DO#Miki Núñez.
FA#(Si DO#tingués uSIna barca, si DO#tingués una barca)
FA#(Si DO#tingués uSIna barDO#ca).

FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom.
Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.

Un DO#altre SImatí DO#que no esFA#tàs aquí,
juDO#gant a aSIpropar-te DO#per després FA#fugir.
SenDO#se direcSIció, DO#ni rumb ni FA#timó,
DO# SI DO# FA#
no DO#trobo cap SImapa DO#on hi surFA#ti jo.

I tu, que DO#no ho SItens clar,
que em DO#tornes a FA#dir que DO#potser SIdemà,
i DO#jo, que ara faig FA#veure que DO#t'he oSIblidat,
ja DO#saps que FA#t'espero aquí a DO#l'EmSIpordà,
que DO#fins i tot…

FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom.
Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.

Ja DO#s'ha fet de SInit, aDO#vui m'has FA#escrit,
et DO#veig a la SIporta DO#amb el teu FA#vestit.
Quan DO#et veig SIballar, DO#ja no puc FA#parar
i és que DO#perdo els SIsentits.

No FA#saps les DO#coSIses DO#que faria
FA#per poder estar SInit DO#i dia
amb FA#tu, SI DO#
amb FA#tu. SI DO#
No FA#saps les DO#coSIses DO#que faria
FA#per DO#poder esSItar nit DO#i dia
amb FA#tu, DO# SI DO#
amb FA#tu, DO# SI
que DO#fins i tot…

FA#Si DO#tingués uSIna barca, li DO#posaria el FA#teu nom.
Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom.
Si tinDO#gués una SIbarca, li poDO#saria el FA#teu nom.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.

Tu seDO#ries SIl'estrella, tu DO#series FA#l'estrella,
tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.
Tu seDO#ries SIl'estrella, tu DO#series FA#l'estrella,
tu seDO#ries SIl'estrella que DO#em porta FA#al port.

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