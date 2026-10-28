La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
m’he fet una barca
d’un lla
i la
d’un retall de moca
m’he fet u
d’un llapis el pal ma
i la vela més bo
d’un retall de moca
Els rems els he fet ta
dels boixets d’una pun
i, per poder-la anco
un ham que no pesi gai
lligat amb fil de pes
Amb l’ala d’un papa
i una a
faig la canya i el ti
per si a cas hi ha mare
no es posi gens al gai
amb tela de mosqui
que jo
per quan
on només hi ha xan
amb te
que jo conec un in
per quan surti de pes
on només hi ha xan
La me
petita com una en
i quan solqui el blau ma
tindrà la llum de la llu
il·luminant-li el ca
El
carre
vela inflada i remant
tot el poble farà
pregonant la meva
Tothom di
“Déu n’hi
Tanta pesca no s’ex
Tres unces del peix mi
amb una barca tan
com l’esclop d’un pesca