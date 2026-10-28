La barca xica (Acords)

Amb l’esclop d’un pescador

Acords Acords
Les Anxovetes
les anxovetes en fresc
les anxovetes en fresc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭mAmb l’esclop d’un pescador,
m’he fet una barca LA♭xica,
d’un llaSOL♭mpis el pal maLA♭jor
i la SOL♭mvela més boLA♭nica
d’un retall de mocaRE♭mdor petit.

RE♭mAmb l’esclop d’un pescador,
m’he fet uRE♭7na barca SOL♭mxica,
d’un llapis el pal maRE♭mjor
i la vela més boLA♭7nica
d’un retall de mocaRE♭dor.

Els rems els he fet taRE♭llar
dels boixets d’una punLA♭taire
i, per poder-la ancoRE♭rar,
un ham que no pesi gaiRE♭re,
lligat amb fil de pesRE♭car.

Amb l’ala d’un papaRE♭lló
i una aRE♭7gulla de piSOL♭nassa
faig la canya i el tiRE♭mó,
per si a cas hi ha mareLA♭7gassa,
no es posi gens al gaiRE♭ró.

RE♭mLa xarxa la fa un follet
amb tela de mosquiLA♭tera,
que jo SOL♭mconec un inLA♭dret,
per quan SOL♭msurti de pesLA♭quera,
on només hi ha xanRE♭mguet petit.

RE♭mLa xarxa la fa un follet
amb teRE♭7la de mosquiSOL♭mtera,
que jo conec un inRE♭mdret,
per quan surti de pesLA♭7quera,
on només hi ha xanRE♭guet.

La meLA♭va barca és aiRE♭xí,
petita com una enLA♭gruna,
i quan solqui el blau maRE♭rí,
tindrà la llum de la lluRE♭na
il·luminant-li el caRE♭mí.

El LA♭dia que arribi a RE♭port,
carreRE♭7gat de proa a SOL♭popa,
vela inflada i remant RE♭fort,
tot el poble farà LA♭7tropa
pregonant la meva RE♭sort.

RE♭7

Tothom diSOL♭rà:
“Déu n’hi RE♭do!
Tanta pesca no s’exSOL♭plica!
Tres unces del peix miRE♭llor
amb una barca tan LA♭7xica
com l’esclop d’un pescaRE♭dor.”

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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