SOLSenyores i senyors, FA#ha arribat el moment que estàvem tots esSOLperant. SOLComença ni més ni menys que... FA#la batalla SOLde ball! SOLNens i nenes contra papis i mamis, FA#a veure qui balla SOLmillor. SOLEsteu preparats? FA#VinSOLga, va!
SOLNem a fer una batalla de ball, FA#nens i SOLnenes SOLcontra papis i mamàs. FA#CoSOLmença la festa, vinga, tots a ballar. FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...
DOTots a ballar! SOL Una baRE7talla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! Una RE7batalla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
FA#I SOLels campions FA#de SOLla primera ronda són... FA#els SOLnens i les nenes!
REDOSOL
FA#VinSOLga, que la festa continua FA#i SOLanem a fer la segona ronda. FA#PaSOLpis i mamis, fiqueu-vos les piles, FA#perSOLquè us han guanyat de calle. FA#EsSOLteu preparats? FA#VinSOLga, fotem-li fort!
FA#Molt SOLbé, nens, heu estat genials. FA#SegoSOLna ronda, qui guanyarà? FA#VinSOLga tots, vinga tots a ballar! FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...
DOTots a ballar! SOL Una baRE7talla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! Una RE7batalla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
FA#I SOLels campions de la FA#segoSOLna ronda de la batalla de ball són... FA#els SOLpapis i les mamis!
REDOSOL
FA#VinSOLga, que només queda el desempat. FA#EsSOLteu preparats per al desempat o què? FA#Però SOLsí o no? Tots i totes a ballar! FA#VinSOLga, va!
FA#Ha SOLarribat l'hora del desempat. FA#A SOLveure qui guanyarà? FA#ÚltiSOLma ronda, vinga tots a ballar. FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...
DOTots a ballar! SOL Una baRE7talla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! Una RE7batalla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà?
FA#I SOLels campions absoluts FA#de SOLla batalla de ball d'avui d'aquí FA#són SOLni més ni menys que... FA#DeSOLcidiu vosaltres, perquè jo no us veig.
REVinDOga, SOLperò tots a ballar!
DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! DO7Tots, tots, tots a ballar! SOLTots, tots, tots a ballar! Una RE7batalla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà? Una RE7batalla de DOball, a SOLveure qui la guanyarà? Una RE7batalla de DOball. SOLHei!