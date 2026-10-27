La batalla de ball (Acords)

Senyores i senyors

Acords Acords
La colla pirata
la colla pirata tots som pirates
la colla pirata tots som pirates
FA# SOL

SOLSenyores i senyors,
FA#ha arribat el moment que estàvem tots esSOLperant.
SOLComença ni més ni menys que...
FA#la batalla SOLde ball!
SOLNens i nenes contra papis i mamis,
FA#a veure qui balla SOLmillor.
SOLEsteu preparats?
FA#VinSOLga, va!

SOLNem a fer una batalla de ball,
FA#nens i SOLnenes
SOLcontra papis i mamàs.
FA#CoSOLmença la festa, vinga, tots a ballar.
FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...

DOTots a ballar! SOL
Una baRE7talla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
Una RE7batalla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

FA#I SOLels campions
FA#de SOLla primera ronda són...
FA#els SOLnens i les nenes!

RE DO SOL

FA#VinSOLga, que la festa continua
FA#i SOLanem a fer la segona ronda.
FA#PaSOLpis i mamis, fiqueu-vos les piles,
FA#perSOLquè us han guanyat de calle.
FA#EsSOLteu preparats?
FA#VinSOLga, fotem-li fort!

FA#Molt SOLbé, nens, heu estat genials.
FA#SegoSOLna ronda, qui guanyarà?
FA#VinSOLga tots, vinga tots a ballar!
FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...

DOTots a ballar! SOL
Una baRE7talla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
Una RE7batalla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

FA#I SOLels campions de la
FA#segoSOLna ronda de la batalla de ball són...
FA#els SOLpapis i les mamis!

RE DO SOL

FA#VinSOLga, que només queda el desempat.
FA#EsSOLteu preparats per al desempat o què?
FA#Però SOLsí o no? Tots i totes a ballar!
FA#VinSOLga, va!

FA#Ha SOLarribat l'hora del desempat.
FA#A SOLveure qui guanyarà?
FA#ÚltiSOLma ronda, vinga tots a ballar.
FA#I SOLun, dos, un, dos, tres i ...

DOTots a ballar! SOL
Una baRE7talla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
Una RE7batalla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?

FA#I SOLels campions absoluts
FA#de SOLla batalla de ball d'avui d'aquí
FA#són SOLni més ni menys que...
FA#DeSOLcidiu vosaltres, perquè jo no us veig.

REVinDOga, SOLperò tots a ballar!

DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
DO7Tots, tots, tots a ballar!
SOLTots, tots, tots a ballar!
Una RE7batalla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?
Una RE7batalla de DOball,
a SOLveure qui la guanyarà?
Una RE7batalla de DOball.
SOLHei!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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