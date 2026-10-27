La bèstia de foc (Acords)

Re---- fa#---- sol---- re----

Acords Acords
Sr.Corella
sr corella la bestia de foc
sr corella la bestia de foc
RE FA# SOL RE
RE FA# SOL RE

Soc la bèstia,
soc el drac de tres caps,
de cor ingovernable
i el pensament grillat.

SIm RE SOL RE
Vull fer-te lliure
de la manipulació.
Foc a la bèstia,
SOL RE RE7
que espantarem la por.
SOL LA RE SOL
Jo vull cremar.
He vingut a cremar.

RE SOL RE SOL RE SOL LA SIm

El masclisme, la mediocritat,
l’homofòbia i la crueltat.
La intolerància, la corrupció
i el racisme.

SIm SOL FA# SIm
Perquè soc la bèstia de foc,
he vingut a cremar-ho tot.
Soc la bèstia de foc,
he vingut a cremar-ho tot.
He vingut a cremar-ho tot.

Foc a la bèstia,
que la festa ha començat.
Que toquin les gralles
per la llibertat.

Vine amb mi i balla,
que guarirem el cor.
Foc a la bèstia
per omplir-nos d’emocions.

Jo vull cremar.
He vingut a cremar.

La venjança, l’agressivitat,
el consumisme i la crueltat.
Els feixismes, la corrupció
i l’egoisme.

Soc la flama encesa
del poble lluitant,
el somni de la república,
el futur que vindrà.

Soc la quimera
que vol fer-te pensar.
Foc a la bèstia
per encendre la llibertat.

Jo vull cremar.
He vingut a cremar.

L’arrogància, la marginalitat,
la mentida i el poder del capital.
El sexisme, la desesperació
i el pessimisme.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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