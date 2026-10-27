Soc la bèstia,
soc el drac de tres caps,
de cor ingovernable
i el pensament grillat.
Vull fer-te lliure
de la manipulació.
Foc a la bèstia,
que espantarem la por.
Jo vull cremar.
He vingut a cremar.
El masclisme, la mediocritat,
l’homofòbia i la crueltat.
La intolerància, la corrupció
i el racisme.
Perquè soc la bèstia de foc,
he vingut a cremar-ho tot.
Soc la bèstia de foc,
he vingut a cremar-ho tot.
He vingut a cremar-ho tot.
Foc a la bèstia,
que la festa ha començat.
Que toquin les gralles
per la llibertat.
Vine amb mi i balla,
que guarirem el cor.
Foc a la bèstia
per omplir-nos d’emocions.
Jo vull cremar.
He vingut a cremar.
La venjança, l’agressivitat,
el consumisme i la crueltat.
Els feixismes, la corrupció
i l’egoisme.
Soc la flama encesa
del poble lluitant,
el somni de la república,
el futur que vindrà.
Soc la quimera
que vol fer-te pensar.
Foc a la bèstia
per encendre la llibertat.
Jo vull cremar.
He vingut a cremar.
L’arrogància, la marginalitat,
la mentida i el poder del capital.
El sexisme, la desesperació
i el pessimisme.