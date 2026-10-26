Intro:
FA SI♭ x2 FASense paraules SI♭i cansat, FAsense ningú a qui SI♭poder-les dir, FAcansat d'inten SI♭tar-ho,
de fer
MI♭versos sense sen SI♭tit.
El piano no
SOLmm'estimava, i vaig sortir de FAnit. MI♭Estaves sen SI♭tada a l'al FAtre cantó del DObar. MI♭Jo vaig mi SI♭rar-te amb un FAwhisky entre les DO→ SI♭→mans. DO FAEls teus ulls e SI♭ren tan màgics, FAel teu cos SI♭tan sensual. FANo podia e SI♭vitar mirar-te,
em te
MI♭nies atra SI♭pat.
Estaves tan
SOLmbonica, no semblaves de veri FAtat. MI♭Creia que espe SI♭raves, a l'al FAtre cantó del DObar, MI♭no sé si el teu SI♭nuvi o que et FAvingués a bus DOcar.
Tu
SOLmtambé em vas mi FArar a través del fum del SI♭bar. MI♭El whisky no m'aju FAdava a poder-ho inten SOLmtar. MI♭Avui la SI♭sort m'ha tor FAnat a abando DO→nar, SI♭ MI♭un altre SI♭cop he tor FAnat a fracas DO→sar. SI♭ MI♭Avui la SI♭sort m'ha tor FAnat a abando DO→nar, SI♭ MI♭un altre SI♭cop he tor FAnat a fracas DO→sar. SI♭ FA SI♭ x2 FAVaig tornar SI♭a casa FAsentint-me SI♭fracassat, FAun cop més SI♭les muses
m'ha
MI♭vien abando SI♭nat.
Més tard vaig po
SOLmder acceptar la reali FAtat: MI♭"Em quedaré a SI♭casa, em posa FAré a compo DOsar MI♭la cançó de la SI♭noia de l'al FAtre cantó del DObar".
Tu
SOLmtambé em vas mi FArar a través del fum del SI♭bar. MI♭El whisky no m'aju FAdava a poder-ho inten SOLmtar. MI♭Avui la SI♭sort m'ha tor FAnat a abando DO→nar, SI♭ MI♭un altre SI♭cop he tor FAnat a fracas DO→sar. SI♭ MI♭Avui la SI♭sort m'ha tor FAnat a abando DO→nar, SI♭ MI♭un altre SI♭cop he tor FAnat a fracas DO→sar. SI♭ FA
de fer
El piano no
em te
Estaves tan
Tu
m'ha
Més tard vaig po
Tu