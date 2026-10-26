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La cançó de la noia de l'altre cantó del bar (Acords)

Sense paraules i cansat

Acords Acords
Sau
sau una nit al teatre
sau una nit al teatre
Intro: FA SI♭ x2

FASense paraules SI♭i cansat,
FAsense ningú a qui SI♭poder-les dir,
FAcansat d'intenSI♭tar-ho,
de fer MI♭versos sense senSI♭tit.
El piano no SOLmm'estimava, i vaig sortir de FAnit.

MI♭Estaves senSI♭tada a l'alFAtre cantó del DObar.
MI♭Jo vaig miSI♭rar-te amb un FAwhisky entre les DO→SI♭→mans. DO

FAEls teus ulls eSI♭ren tan màgics,
FAel teu cos SI♭tan sensual.
FANo podia eSI♭vitar mirar-te,
em teMI♭nies atraSI♭pat.
Estaves tan SOLmbonica, no semblaves de veriFAtat.
MI♭Creia que espeSI♭raves, a l'alFAtre cantó del DObar,
MI♭no sé si el teu SI♭nuvi o que et FAvingués a busDOcar.

Tu SOLmtambé em vas miFArar a través del fum del SI♭bar.
MI♭El whisky no m'ajuFAdava a poder-ho intenSOLmtar.

MI♭Avui la SI♭sort m'ha torFAnat a abandoDO→nar, SI♭
MI♭un altre SI♭cop he torFAnat a fracasDO→sar. SI♭
MI♭Avui la SI♭sort m'ha torFAnat a abandoDO→nar, SI♭
MI♭un altre SI♭cop he torFAnat a fracasDO→sar. SI♭

FA SI♭ x2

FAVaig tornar SI♭a casa
FAsentint-me SI♭fracassat,
FAun cop més SI♭les muses
m'haMI♭vien abandoSI♭nat.
Més tard vaig poSOLmder acceptar la realiFAtat:
MI♭"Em quedaré a SI♭casa, em posaFAré a compoDOsar
MI♭la cançó de la SI♭noia de l'alFAtre cantó del DObar".

Tu SOLmtambé em vas miFArar a través del fum del SI♭bar.
MI♭El whisky no m'ajuFAdava a poder-ho intenSOLmtar.

MI♭Avui la SI♭sort m'ha torFAnat a abandoDO→nar, SI♭
MI♭un altre SI♭cop he torFAnat a fracasDO→sar. SI♭
MI♭Avui la SI♭sort m'ha torFAnat a abandoDO→nar, SI♭
MI♭un altre SI♭cop he torFAnat a fracasDO→sar. SI♭

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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