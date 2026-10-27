LA7Em va tocar tocant MediterRErani. Per barret Pirineus, i una llesLA7queta. Per saLA#bata Oriola d'esFAtranquis. I per LA#cor duc a Alcoi, la terLAreta.
Per seLA7nyera, senyors, quatre REbarres. Per idioma, i senyores, caLA7talà. Per condiLA#ció, senyors, sense FAterres. Per LA#idea, i senyores, esquerLArà.
FAQueda clara, per tant, per a totLAhom, la meua LA7carta de naturaREmlesa. No és miracle, ni és un mal SOLmson; m'ha tocat, i és la meua feLAblesa. LA7M'ha tocat, i és la meua feREblesa.
LA7Quede clar, també, que són coREvards tots els qui obliden les arLA7rels. LA#Seran branca d'empelt en altres FAprats. I en la LA#mort, rellogats dels esLAtels.
LA7És ben trist encara avui parRElar i posar al seu lloc una hisLA7tòria. LA#Fins ací ens heu fet arriFAbar. De tan LA#grossa raó, naix la LAglòria.
FAI torne a repetir: soc alcoLAià. Tinc seLA7nyera on blau no hi REmha. Dic ben alt que parle caSOLmtalà, i ho faig a la manera de VaLAlència. I ho LA7faig a la manera de REValència.
LA7Em va tocar tocant MediterRErani. Per barret Pirineus, i una llesLA7queta. Per saLA#bata Oriola d'esFAtranquis. I per LA#cor duc a Alcoi, la terLAreta. I per LA7cor duc a Alcoi, la terREreLAta. RELA