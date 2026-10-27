La cançó del cansat (Acords)

Em va tocar tocant Mediterrani

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor bon vent
ovidi montllor bon vent
LA7Em va tocar tocant MediterRErani.
Per barret Pirineus, i una llesLA7queta.
Per saLA#bata Oriola d'esFAtranquis.
I per LA#cor duc a Alcoi, la terLAreta.

Per seLA7nyera, senyors, quatre REbarres.
Per idioma, i senyores, caLA7talà.
Per condiLA#ció, senyors, sense FAterres.
Per LA#idea, i senyores, esquerLArà.

FAQueda clara, per tant, per a totLAhom,
la meua LA7carta de naturaREmlesa.
No és miracle, ni és un mal SOLmson;
m'ha tocat, i és la meua feLAblesa.
LA7M'ha tocat, i és la meua feREblesa.

LA7Quede clar, també, que són coREvards
tots els qui obliden les arLA7rels.
LA#Seran branca d'empelt en altres FAprats.
I en la LA#mort, rellogats dels esLAtels.

LA7És ben trist encara avui parRElar
i posar al seu lloc una hisLA7tòria.
LA#Fins ací ens heu fet arriFAbar.
De tan LA#grossa raó, naix la LAglòria.

FAI torne a repetir: soc alcoLAià.
Tinc seLA7nyera on blau no hi REmha.
Dic ben alt que parle caSOLmtalà,
i ho faig a la manera de VaLAlència.
I ho LA7faig a la manera de REValència.

LA7Em va tocar tocant MediterRErani.
Per barret Pirineus, i una llesLA7queta.
Per saLA#bata Oriola d'esFAtranquis.
I per LA#cor duc a Alcoi, la terLAreta.
I per LA7cor duc a Alcoi, la terREreLAta. RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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