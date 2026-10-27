Una
REveu li pregun RE/ DOtava: què RE/ SIseràs quan siguis SOLgran?,
la meva amiga callava i somreia cap a
REvall.
Qui tornés
MIma aquella LA7tarda a pren REdre LA7foc RE
i atu
MImrar-la just a punt de SOLdubtar per primer LAcop!
Quan el pare
REpregun RE/ DOtava: quina RE/ SIfeina troba SOLràs?,
la meva amiga, rabiosa, intentava no
REplorar
i el cer
MImvell jove re LA7passava les op REcions
i te
MImnia els ulls cansats de SOLmirar en tots els LAracons.
la meva amiga callava i somreia cap a
Qui tornés
i atu
Quan el pare
la meva amiga, rabiosa, intentava no
i el cer
i te