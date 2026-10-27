La cançó del dubte (Acords)

Una veu li preguntava: què seràs quan siguis gran?

Acords Acords
Manel
Una REveu li pregunRE/DOtava: què RE/SIseràs quan siguis SOLgran?,
la meva amiga callava i somreia cap aREvall.
Qui tornés MIma aquella LA7tarda a prenREdre LA7foc RE
i atuMImrar-la just a punt de SOLdubtar per primer LAcop!

Quan el pare REpregunRE/DOtava: quina RE/SIfeina trobaSOLràs?,
la meva amiga, rabiosa, intentava no REplorar
i el cerMImvell jove reLA7passava les opREcions
i teMImnia els ulls cansats de SOLmirar en tots els LAracons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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