Quan jo n'era peti
SOLtet
que festejava i presu
REmia,
espardenya blanca al
LAm7peu
i mo
RE7cador a la fal SOLsia.
Adéu, clavell mo
LAm7renet!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu,
REestrella del SOLdia!
I ara, que ja en soc
SOLgrandet,
que m'he tirat a mala vi
REda.
M'he dat a matar i ro
LAm7bar,
ofi
REci de cada di SOLa.
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
REtrella del di SOLa!
Vaig robar-ne a un tragi
SOLner
que venia de la fi
REra,
vaig robar-li els du
LAm7pers,
també
RE7la mostra que en SOLduia.
Adéu, clavell mo
LAm7renet!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
REtrella del di SOLa! RE LAm7 RE7 SOL LAm RE7 SOL LAm RE7 SOL
I quan n'he tingut prou di
LAm7ners,
he robat també una ni
REna,
l'he robada amb false
LAm7dat,
dient-
RE7li que, que m'hi casa SOLria.
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
REtrella del di SOLa! RE LAm7 RE7 SOL LAm RE7 SOL LAm RE7 SOL
Doncs la justícia m'a
SOLgafà
i en presó fosca em du
REia.
Que la justícia m'a
LAm7gafà
i em fa
RE7rà… Ai! Mareta, que em farà pagar SOLamb ma vida.
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
REtrella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
RE7trella del di SOLa!
Adéu, clavell more
LAm7net!
Adéu, es
REtrella del di SOLa!
que festejava i presu
espardenya blanca al
i mo
Adéu, clavell mo
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu,
I ara, que ja en soc
que m'he tirat a mala vi
M'he dat a matar i ro
ofi
Adéu, clavell more
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es
Vaig robar-ne a un tragi
que venia de la fi
vaig robar-li els du
també
Adéu, clavell mo
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es
I quan n'he tingut prou di
he robat també una ni
l'he robada amb false
dient-
Adéu, clavell more
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es
Doncs la justícia m'a
i en presó fosca em du
Que la justícia m'a
i em fa
Adéu, clavell more
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es
Adéu, clavell more
Adéu, es