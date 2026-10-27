La cançó del lladre (Acords)

Quan jo n'era petitet

Acords Acords
La Troba Kung-Fú
la troba kung fu clavell morenet
la troba kung fu clavell morenet
Quan jo n'era petiSOLtet
que festejava i presuREmia,
espardenya blanca al LAm7peu
i moRE7cador a la falSOLsia.

Adéu, clavell moLAm7renet!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, REestrella del SOLdia!

I ara, que ja en soc SOLgrandet,
que m'he tirat a mala viREda.
M'he dat a matar i roLAm7bar,
ofiREci de cada diSOLa.

Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esREtrella del diSOLa!

Vaig robar-ne a un tragiSOLner
que venia de la fiREra,
vaig robar-li els duLAm7pers,
també RE7la mostra que en SOLduia.

Adéu, clavell moLAm7renet!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esREtrella del diSOLa!

RE
LAm7 RE7 SOL
LAm
RE7 SOL
LAm
RE7 SOL

I quan n'he tingut prou diLAm7ners,
he robat també una niREna,
l'he robada amb falseLAm7dat,
dient-RE7li que, que m'hi casaSOLria.

Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esREtrella del diSOLa!

RE
LAm7 RE7 SOL
LAm
RE7 SOL
LAm
RE7 SOL

Doncs la justícia m'aSOLgafà
i en presó fosca em duREia.
Que la justícia m'aLAm7gafà
i em faRE7rà… Ai! Mareta, que em farà pagar SOLamb ma vida.

Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esREtrella del diSOLa!

Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esRE7trella del diSOLa!
Adéu, clavell moreLAm7net!
Adéu, esREtrella del diSOLa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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