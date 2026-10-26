La Carta (Acords)

He buidat l'armari, he vist la carta

Acords Acords
Gossos
gossos el jardi del temps
gossos el jardi del temps
MIHe buidat l'arSImari, he vist la LAcarta
MIque tant de SItemps he estat busLAcant.
MIEm parSIlaves dels teus LAsomnis,
MId'allà on voSIlies arriLAbar.

I em deies: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà;
MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts.
MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap
MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà, i et passarà.

MIEl temps ha fet de SItu i de mi una LAcasa
MIplena de SIllums i de miLAralls.
MIHi ha una SInena a fora el LAporxo
MIamb una SItassa entre les LAmans.

Jo et dic: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà;
MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts.
MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap
MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà.

MISe'ns aSIcaba el temps,
LAl'hivern passa corrents.
MINo et deixis SId'abrigar
LApel que pugui passar.
MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent,
LAsense quedar-nos quiets,
MIlentament caSIminant,
LAels dies van passant, i van passant.

MIQueden tan SIlluny les primaLAveres
MIque ens invenSItàvem el mal LAtemps.
AMIra jo SIpenso en les que LAens queden
i MIno vull que SIsiguin difeLArents.

MICau el SIsol en la disLAtància,
MIla nit arSIriba al seu moLAment.
MIHi ha una SInena a fora el LAporxo
MIque riu i ens SImira fixaLAment.

Jo et dic: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà;
MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts.
MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap
MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà.

MISe'ns aSIcaba el temps,
LAl'hivern passa corrents.
MINo et deixis SId'abrigar
LApel que pugui passar.
MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent,
LAsense quedar-nos quiets,
MIlentament caSIminant,
LAels dies van passant.

MISe'ns aSIcaba el temps,
LAl'hivern passa corrents.
MINo et deixis SId'abrigar
LApel que pugui passar.
MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent,
LAsense quedar-nos quiets,
MIlentament caSIminant,
LAels dies van passant, i van passant.

MINo se t'aLAcaba el MI→SItemps,
MIl'hivern pasLAsa corMI→SIrents.
MISe t'acaLAba el MI→SItemps,
MIlentament LAcamiMInant,SIi LAvan passant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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