MIHe buidat l'arSImari, he vist la LAcarta MIque tant de SItemps he estat busLAcant. MIEm parSIlaves dels teus LAsomnis, MId'allà on voSIlies arriLAbar.
I em deies: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà; MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts. MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà, i et passarà.
MIEl temps ha fet de SItu i de mi una LAcasa MIplena de SIllums i de miLAralls. MIHi ha una SInena a fora el LAporxo MIamb una SItassa entre les LAmans.
Jo et dic: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà; MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts. MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà.
MISe'ns aSIcaba el temps, LAl'hivern passa corrents. MINo et deixis SId'abrigar LApel que pugui passar. MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent, LAsense quedar-nos quiets, MIlentament caSIminant, LAels dies van passant, i van passant.
MIQueden tan SIlluny les primaLAveres MIque ens invenSItàvem el mal LAtemps. AMIra jo SIpenso en les que LAens queden i MIno vull que SIsiguin difeLArents.
MICau el SIsol en la disLAtància, MIla nit arSIriba al seu moLAment. MIHi ha una SInena a fora el LAporxo MIque riu i ens SImira fixaLAment.
Jo et dic: no MIparis de doSInar-me forces LAper demà; MIbuscaré la banSIdera on hi caLAbrem tots junts. MIAmb força fes-te una iSImatge dins LAel cap MId'allò que vols que et SIpassi, i et LApassarà.
MISe'ns aSIcaba el temps, LAl'hivern passa corrents. MINo et deixis SId'abrigar LApel que pugui passar. MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent, LAsense quedar-nos quiets, MIlentament caSIminant, LAels dies van passant.
MISe'ns aSIcaba el temps, LAl'hivern passa corrents. MINo et deixis SId'abrigar LApel que pugui passar. MISerà i seSIrem quan bufa el LAvent, LAsense quedar-nos quiets, MIlentament caSIminant, LAels dies van passant, i van passant.
MINo se t'aLAcaba el MI→SItemps, MIl'hivern pasLAsa corMI→SIrents. MISe t'acaLAba el MI→SItemps, MIlentament LAcamiMInant,SIi LAvan passant.