LAmHi DOha uREna FAcasa a Nova Orleans,
LAmse'n DO→MI7diu «el sol naixent»
LAmi ha DOesREtat FAde molts xicots la perdició.
LAmJo MI7en LAmsoc un cas vivent.
La DOmaREre FAera modista,
LAmteDO→MI7nia molt bones mans.
LAmMon DOpaREre FAera un jugador
LAmaMI7llà, LAma Nova Orleans.
MaDOleta REi FAbagul i no res més
LAmli DO→MI7cal a un jugador;
LAmi DOnoREmés FAse sent cofoi de tot
LAmquan MI7li LAmdiuen borratxo.
Oh! DOMaREre, FAels fills avisa
LAmque DO→MI7no facis com jo he fet:
LAmviuDOre semREpre en FAel pecat i en el vici,
LAmen MI7la LAmcasa de «el sol naixent».
ADOra REtinc FAun peu a l'andana
LAmi DO→MI7l'altre peu en el tren.
LAmVaig DOde reREtorn FAa Nova Orleans
LAmper MI7porLAmtar grillons sempre més.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.