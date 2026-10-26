La casa que vull (Acords)

La casa que vull

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach poetes
lluis llach poetes
FALa casa que SOLvull,
REque la mar DOla vegi
FAi uns arSOLbres amb fruit
REque me la DOfestegin.
FAQue hi dugui un caSOL
RElluent de DOrosada,
FAno molt SOLlluny dels pins
REque la pluja DOamainen.
FAPer si em cal reSOLpòs
REque la lluna DOhi vingui;
FAi quan surSOLti el sol
REque el bon diDOa em digui.
FAQue al temps de l'esSOLtiu
REníui l'oDOreneta
FAal blanc SOLde calç ric
REdel porxo amb DOabelles.
FAOint la canSOLçó
REdel pagès DOque cava,
FAamb la SOLsalabror
REde la maDOrinada.
FAQue es guaiti ciuSOLtat
REdes de la DOfinestra,
FAi es senSOLtin els clams
REde guerra o DOde festa:
FAper ser-hi tot SOLprest
REsi arriba DOuna gesta.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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