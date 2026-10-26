FALa casa que SOLvull, REque la mar DOla vegi FAi uns arSOLbres amb fruit REque me la DOfestegin. FAQue hi dugui un caSOLmí RElluent de DOrosada, FAno molt SOLlluny dels pins REque la pluja DOamainen. FAPer si em cal reSOLpòs REque la lluna DOhi vingui; FAi quan surSOLti el sol REque el bon diDOa em digui. FAQue al temps de l'esSOLtiu REníui l'oDOreneta FAal blanc SOLde calç ric REdel porxo amb DOabelles. FAOint la canSOLçó REdel pagès DOque cava, FAamb la SOLsalabror REde la maDOrinada. FAQue es guaiti ciuSOLtat REdes de la DOfinestra, FAi es senSOLtin els clams REde guerra o DOde festa: FAper ser-hi tot SOLprest REsi arriba DOuna gesta.