Vull viure entre
LAherbes, vull cuidar el
meu hort, sí!
SImM'embriago amb l'esperit de LAllibertat. Sembla, sembla un antic
somni dolç d'amor d'un
SImvell morrut, hippiós, grenyut, LAsarnós, escarràs, geniüt. SIm LA SIm
No tinc res a
LAperdre dins aquestes quatre SImparets, sols, que m'inunden de LAvalor pel sol fet d'estar entre SImbarrots per acabar esquitllant d'aquest… LAMóoooooon! SIm LA SIm SIm
Encenc la
FA#mrialla amb un bon misto, és clar:
jo no tinc res més a
SIm FA#mfer. SIm
Serà que no puc can
FA#mviar de voravia. SIm MI RE# MI
No respiris si, si no és maria.
RE
L'ombra rasta no
LAha tingut mai cap enveja al SImcos joiós, viu LAsols, dins d'una catximba SImdorm, SImdorm, SImdorm, SImdorm, LAdorm, LAdorm, LAdorm, LAdorm, SImdorm. LA SIm
Vull córrer entre gladi
LAols, morint curull d’esperit del pol·len, SImpres d’un delit, sóc desaforat, sé que és lo que hi ha, LAper seguir a gust a gust a gust d’algú que fuig, SIma gust a gust a gust d’algú que fuig,
anant tot xino-xano,
LAxino-xano, xino-xano, xino-xano, SImfilaré prim per poder estar feliç almenys un quart en mi, LAo si més no rient amb un bon amic, sense cap regust, SImregust, regust, tan sols un quart amb mi, sense cap disgust. SImEncenc la rialla amb un bon misto, és clar: LAjo no tinc res més a fer. SImSerà que no puc canviar de voravia.
No respiris si, si no és maria.
RE
L'ombra rasta no
LAha tingut mai cap enveja al cos SImjoiós, viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm, LAjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm, SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
joiós viu sols,
LAdins d'una catximba dorm, dorm, SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm, LAjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm, SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm.
Mai no és tard per
LAviure nu amb mi, dormirem sols, SImcremant un bon rostoll d’angelinaaaaa. LAFum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos. SImFum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos.
Fum verd fosc nem fu
LAmant... dins d’una catximba dorm, dorm, SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm, LAfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm, SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
fum verd fosc nem fu
LAmant... dins d’una catximba dorm, dorm, SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm, LAfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm, SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm.
El perfil sense cap
LAtraç té draps bruts amagats, ja ho saps. SImL’univers mor… doncs dins una catximba dorm, rovell merdós. LAL’orgull pervé, la sang pren molt bruscament. Bona nit, cargol! SImL’orgull pervé, la sang pren molt bruscament.
meu hort, sí!
somni dolç d'amor d'un
No tinc res a
Encenc la
jo no tinc res més a
Serà que no puc can
No respiris si, si no és maria.
L'ombra rasta no
Vull córrer entre gladi
anant tot xino-xano,
No respiris si, si no és maria.
L'ombra rasta no
joiós viu sols,
Mai no és tard per
Fum verd fosc nem fu
fum verd fosc nem fu
El perfil sense cap