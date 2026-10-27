La catximba (Acords)

Vull viure entre herbes, vull cuidar el

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah raons de pes
umpah pah raons de pes
Vull viure entre LAherbes, vull cuidar el
meu hort, sí! SImM'embriago amb l'esperit de
LAllibertat. Sembla, sembla un antic
somni dolç d'amor d'un SImvell morrut, hippiós, grenyut,
LAsarnós, escarràs, geniüt.
SIm

LA SIm

No tinc res a LAperdre dins aquestes quatre
SImparets, sols, que m'inunden de
LAvalor pel sol fet d'estar entre
SImbarrots per acabar esquitllant d'aquest…
LAMóoooooon! SIm
LA SIm

SIm
Encenc la FA#mrialla amb un bon misto, és clar:
jo no tinc res més a SIm
FA#mfer.
SIm
Serà que no puc canFA#mviar de voravia.
SIm

MI RE# MI
No respiris si, si no és maria. RE

L'ombra rasta no LAha tingut mai cap enveja al
SImcos joiós, viu
LAsols, dins d'una catximba
SImdorm,
SImdorm,
SImdorm,
SImdorm,
LAdorm,
LAdorm,
LAdorm,
LAdorm,
SImdorm.
LA SIm

Vull córrer entre gladiLAols, morint curull d’esperit del pol·len,
SImpres d’un delit, sóc desaforat, sé que és lo que hi ha,
LAper seguir a gust a gust a gust d’algú que fuig,
SIma gust a gust a gust d’algú que fuig,
anant tot xino-xano, LAxino-xano, xino-xano, xino-xano,
SImfilaré prim per poder estar feliç almenys un quart en mi,
LAo si més no rient amb un bon amic, sense cap regust,
SImregust, regust, tan sols un quart amb mi, sense cap disgust.

SImEncenc la rialla amb un bon misto, és clar:
LAjo no tinc res més a fer.
SImSerà que no puc canviar de voravia.

No respiris si, si no és maria. RE

L'ombra rasta no LAha tingut mai cap enveja al cos
SImjoiós, viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
LAjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
joiós viu sols, LAdins d'una catximba dorm, dorm,
SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
LAjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm,
SImjoiós viu sols, dins d'una catximba dorm, dorm.

Mai no és tard per LAviure nu amb mi, dormirem sols,
SImcremant un bon rostoll d’angelinaaaaa.
LAFum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos.
SImFum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos.

Fum verd fosc nem fuLAmant... dins d’una catximba dorm, dorm,
SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
LAfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
fum verd fosc nem fuLAmant... dins d’una catximba dorm, dorm,
SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
LAfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm,
SImfum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm.
El perfil sense cap LAtraç té draps bruts amagats, ja ho saps.
SImL’univers mor… doncs dins una catximba dorm, rovell merdós.
LAL’orgull pervé, la sang pren molt bruscament. Bona nit, cargol!
SImL’orgull pervé, la sang pren molt bruscament.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi