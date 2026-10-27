DOQuina merda la ciutat, SOL LAmperò també em fa pal el camp. FAEnlloc veig els meus amics DOi no estem confinats. És que no m’han convidat SOL LAmperquè no m’agrada anar vestit FAcom ells quan van de festa. DODeixa-ho estar! Deixa-ho estar! SOL
DOTiraré les claus al riu SOL LAmi viatjaré pel mar com un nòmada. FAPujaré els cims més alts DOper baixar-los i poder dir que ho he explicat. I ara que es fa tarda, SOL LAmbaixo de l’andana, direcció Canet de Mar. FATravessem Arenys, DOrecordo moments que són llunyans.
Tu i jo ens vam conèixer on érem estranys. SOL LAmEra casualitat, on la cala i la costa s’unia, FAal regust de sal, sota una roca buscant ombra d’amagat.
DOI jugàvem amb l’aigua, SOL LAmfèiem castells de sorra, FAi tombàvem els monarques DOi cantàvem cançons d’Oques. Rèiem en cantonades, SOL LAmara tot ha canviat…
DOSom inconformistes, SOL LAmpotser una mica escèptics, FAperò ens és igual, DOvolem deixar-nos portar…
DOQuiSOLna LAmmerda FAla ciutat, DOpeSOLrò tamLAmbé em FAfa pal el camp. DOEnSOLlloc LAmveig els FAmeus amics DOi SOLno LAmestem FAconfinats. DOÉs SOLque LAmno m’han FAconvidat DOperSOLquè no LAmm’agrada FAanar vestit DOcom SOLells LAmquan van FAde festa. DODeiSOLxa-LAmho FAestar! DODeiSOLxa-LAmho FAestar!
DOLa SOLcaleLAmta perduda FAde l’Escala, DOles SOLnostres LAmabraçades FAquan voltàvem DOperSOLduts LAmper FAla tarda. DOEm SOLvas trucar LAmper anar FAa una festa DOd’un SOLpis LAmque no FAtrobaves DOi SOLamb gent LAmque no FAconeixíem, DOi SOLque LAmbé ens ho FApassàvem. DOASOLra ens LAmdistanciFAem per raons DOfoSOLra LAmde les FAnostres mans, DOi SOLles opLAmcions disFAminueixen DOa SOLmeLAmsura que FAtanquen panys DOi SOLvoLAmlem FAvolar… DOCom SOLal 2012 LAmsense saFAber cantar.
DOCom SOLLa iaia, faig LAmuna declaraFAció de principis. DODalt SOLdel preciLAmpici tot FAes fa més bonic. DONo SOLtinc la veu de girl LAmin red, ni el somFAriure de la Billie, DOpeSOLrò vull que LAmformis part del FAmeu món idíl·lic.
DOCanSOLçons de LAm2Pac i FAde Biggie, DOcasSOLsetes a la LAmparet perquè FApiratejo Spotify, DOpòsSOLters LAmde Bob MarFAley i Kaiz, DOi SOLles teves LAmcalces sobre FAmeu. Ai! Ai! Ai! Ai!
DOJo SOLnomés LAmvull veure FAels meus amics, DOmarSOLxar-nos LAmben lluny, foFAra del país, DOi SOLser LAmperFAseguits DOpels SOLnostres LAmdubtes del FAque fem aquí. DOPels SOLnostres LAmdubtes del FAque fem aquí.
DOEns SOLfalta LAmrock’n’roll FAi uns riures, DOfoSOLtre’ns de LAmla poli FAi les pintes, DOmiSOLrar LAmen persFApectiva DOque SOLtampoc és LAmtan dura FAaquesta vida.
DOQuiSOLna LAmmerda FAla ciutat, DOpeSOLrò tamLAmbé em FAfa pal el camp. DOEnSOLlloc LAmveig els FAmeus amics DOi SOLno LAmestem FAconfinats. DOÉs SOLque LAmno m’han FAconvidat DOperSOLquè no LAmm’agrada FAanar vestit DOcom SOLells LAmquan van FAde festa. DODeiSOLxa-LAmho FAestar! DODeiSOLxa-LAmho FAestar!