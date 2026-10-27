La ciutat (Acords)

Quina merda la ciutat

Acords Acords
Malson Atmosfèric
malson atmosferic papallones
malson atmosferic papallones
DOQuina merda la ciutat, SOL
LAmperò també em fa pal el camp.
FAEnlloc veig els meus amics
DOi no estem confinats.
És que no m’han convidat SOL
LAmperquè no m’agrada anar vestit
FAcom ells quan van de festa.
DODeixa-ho estar!
Deixa-ho estar! SOL

DOTiraré les claus al riu SOL
LAmi viatjaré pel mar com un nòmada.
FAPujaré els cims més alts
DOper baixar-los i poder dir que ho he explicat.
I ara que es fa tarda, SOL
LAmbaixo de l’andana, direcció Canet de Mar.
FATravessem Arenys,
DOrecordo moments que són llunyans.

Tu i jo ens vam conèixer on érem estranys. SOL
LAmEra casualitat, on la cala i la costa s’unia,
FAal regust de sal, sota una roca buscant ombra d’amagat.

DOI jugàvem amb l’aigua, SOL
LAmfèiem castells de sorra,
FAi tombàvem els monarques
DOi cantàvem cançons d’Oques.
Rèiem en cantonades, SOL
LAmara tot ha canviat…

DOSom inconformistes, SOL
LAmpotser una mica escèptics,
FAperò ens és igual,
DOvolem deixar-nos portar…

DOQuiSOLna LAmmerda FAla ciutat,
DOpeSOLrò tamLAmbé em FAfa pal el camp.
DOEnSOLlloc LAmveig els FAmeus amics
DOi SOLno LAmestem FAconfinats.
DOÉs SOLque LAmno m’han FAconvidat
DOperSOLquè no LAmm’agrada FAanar vestit
DOcom SOLells LAmquan van FAde festa.
DODeiSOLxa-LAmho FAestar!
DODeiSOLxa-LAmho FAestar!

DOLa SOLcaleLAmta perduda FAde l’Escala,
DOles SOLnostres LAmabraçades FAquan voltàvem
DOperSOLduts LAmper FAla tarda.
DOEm SOLvas trucar LAmper anar FAa una festa
DOd’un SOLpis LAmque no FAtrobaves
DOi SOLamb gent LAmque no FAconeixíem,
DOi SOLque LAmbé ens ho FApassàvem.
DOASOLra ens LAmdistanciFAem per raons
DOfoSOLra LAmde les FAnostres mans,
DOi SOLles opLAmcions disFAminueixen
DOa SOLmeLAmsura que FAtanquen panys
DOi SOLvoLAmlem FAvolar…
DOCom SOLal 2012 LAmsense saFAber cantar.

DOCom SOLLa iaia, faig LAmuna declaraFAció de principis.
DODalt SOLdel preciLAmpici tot FAes fa més bonic.
DONo SOLtinc la veu de girl LAmin red, ni el somFAriure de la Billie,
DOpeSOLrò vull que LAmformis part del FAmeu món idíl·lic.

DOCanSOLçons de LAm2Pac i FAde Biggie,
DOcasSOLsetes a la LAmparet perquè FApiratejo Spotify,
DOpòsSOLters LAmde Bob MarFAley i Kaiz,
DOi SOLles teves LAmcalces sobre FAmeu. Ai! Ai! Ai! Ai!

DOJo SOLnomés LAmvull veure FAels meus amics,
DOmarSOLxar-nos LAmben lluny, foFAra del país,
DOi SOLser LAmperFAseguits
DOpels SOLnostres LAmdubtes del FAque fem aquí.
DOPels SOLnostres LAmdubtes del FAque fem aquí.

DOEns SOLfalta LAmrock’n’roll FAi uns riures,
DOfoSOLtre’ns de LAmla poli FAi les pintes,
DOmiSOLrar LAmen persFApectiva
DOque SOLtampoc és LAmtan dura FAaquesta vida.

DOQuiSOLna LAmmerda FAla ciutat,
DOpeSOLrò tamLAmbé em FAfa pal el camp.
DOEnSOLlloc LAmveig els FAmeus amics
DOi SOLno LAmestem FAconfinats.
DOÉs SOLque LAmno m’han FAconvidat
DOperSOLquè no LAmm’agrada FAanar vestit
DOcom SOLells LAmquan van FAde festa.
DODeiSOLxa-LAmho FAestar!
DODeiSOLxa-LAmho FAestar!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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