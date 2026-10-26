La colla (Acords)

A les golfes d'una casa gran

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
SOL MIm DO RE SOL x2

A les golfes d'una caDOsa gran
REque entre tots vam haSOLver d'apariar,
SImtot un món per aprendre MIm
DOsense pares ni mesREtres.

SOLViatge a Ítaca i King DOCrimson al plat
REi els primers canuSOLtets d'amagat
SImsota aquella miMImrada
DOde un tal Che REGuevara.

DOI era allí tanREcats
DOon ens vam fer REgrans
SImsense pensar MImmai
DOque el destí ens deixaria els vidres REtrencats.

SOLAmics SIm7d'abans, MIm
tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys.
SOLAntics SIm7companys, MIm
que DOel dia que els trobes, proREmets de trucar-los demà.

SOL MIm DO RE SOL

Cauen del calenDOdari els fulls
REi amb cada un ens senSOLtim més vençuts,
SImperò sovint fent meMImmòria,
DOoblidem les caREbòries.

SOLEl destí ens ha anat DOescampant
REi enyorem les estones SOLplegats,
SImles agendes són MImplenes,
DOmassa feina i proREblemes.

DONo sabem ni on REsom,
DOcadascú al seu REmón.

SImEsperant el MImtorn
DOque la vida ens convidi a baREllar altre cop.

SOLAmics SIm7d'abans, MIm
tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys.
SOLAntics SIm7comMImpanys,
que DOel dia que els trobes, proREmets de trucar-los demà.

SOL MIm DO RE SOL

ASImaaaaaaDOaMImahhhhhhh! DO RE

DOI malgrat el REtemps
DOrere cada REgest
SImreconec el MImnen
DOque els diumenges es colava per enREtrar al ball.

SOLAmics SIm7d'abans, MIm
tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys.
SOLAntic SIm7company, MIm
DOencara que no t'ho SOLcreuràs,
DOprometo trucar-te deSOLmà,
DOencara que no t'ho SOLcreuràs,
DOprometo trucar-te deSOLmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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