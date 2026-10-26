A les golfes d'una caDOsa gran REque entre tots vam haSOLver d'apariar, SImtot un món per aprendre MIm DOsense pares ni mesREtres.
SOLViatge a Ítaca i King DOCrimson al plat REi els primers canuSOLtets d'amagat SImsota aquella miMImrada DOde un tal Che REGuevara.
DOI era allí tanREcats DOon ens vam fer REgrans SImsense pensar MImmai DOque el destí ens deixaria els vidres REtrencats.
SOLAmics SIm7d'abans, MIm tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys. SOLAntics SIm7companys, MIm que DOel dia que els trobes, proREmets de trucar-los demà.
SOLMImDORESOL
Cauen del calenDOdari els fulls REi amb cada un ens senSOLtim més vençuts, SImperò sovint fent meMImmòria, DOoblidem les caREbòries.
SOLEl destí ens ha anat DOescampant REi enyorem les estones SOLplegats, SImles agendes són MImplenes, DOmassa feina i proREblemes.
DONo sabem ni on REsom, DOcadascú al seu REmón.
SImEsperant el MImtorn DOque la vida ens convidi a baREllar altre cop.
SOLAmics SIm7d'abans, MIm tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys. SOLAntics SIm7comMImpanys, que DOel dia que els trobes, proREmets de trucar-los demà.
SOLMImDORESOL
ASImaaaaaaDOaMImahhhhhhh! DORE
DOI malgrat el REtemps DOrere cada REgest SImreconec el MImnen DOque els diumenges es colava per enREtrar al ball.
SOLAmics SIm7d'abans, MIm tants DOanys sense veure'ls, en sec tan esREtranys. SOLAntic SIm7company, MIm DOencara que no t'ho SOLcreuràs, DOprometo trucar-te deSOLmà, DOencara que no t'ho SOLcreuràs, DOprometo trucar-te deSOLmà.