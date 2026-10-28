La confraria del menhir (Acords)

És una pedra llarga que haureu d'enterrar una mica

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador matricular una galera
el pony pisador matricular una galera
LA

LAHey!

REÉs una pedra llarga que haureu SOLd'enterrar una miREca
perquè MImquedi mirant ben amunt LAcom una llança o una pica.
RENo en fareu un bon ús com a flotaSOLdor o com a caniREca;
la seva MImfunció tot just l'exLAplica la canREçó.

SOLEl menhir és bo per… REDiddly daddly dom!
LAEl menhir serveix REper… Diddly daddly dom!
SOLPerò el millor que REté el menhir és que…
LADiddly daddly skiddly daddly diddly daddly. Hey!

REMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena,
MImsom la confraria del menLAhir.
RECantem, ballem a ritme de boixarda.
LAEnlloc no trobaSOLreu pas un LAmenhir miREllor.

RETant li fa quin sigui el teu monuSOLment funerari preREferit:
un cromMImlec, una tomba, un cenoLAtafi o un dolmen de granit.
REN'hi ha de totes les mides: grans, SOLmitjans i algun REmés esquifit.
Sigui MImcom sigui, en menhirs LAno hi ha res esREcrit.

SOLEl menhir és bo per… REDiddly daddly dom!
LAEl menhir serveix REper… Diddly daddly dom!
SOLPerò el millor que REté el menhir és que…
LADiddly daddly skiddly daddly diddly daddly. Hey!

REMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena,
MImsom la confraria del menLAhir.
RECantem, ballem a ritme de boixarda.
LAEnlloc no trobaSOLreu pas un LAmenhir miREllor.

El menSOLhir pot ser peREtit, per la LAtauleta de REnit;
el menSOLhir pot ser molt REgran, per la porLAxada del daREvant;
el menSOLhir pot ser meREnut, pots porLAtar-lo a l'instiREtut;
el menSOLhir pot ser geREgant, i amb lluLAmetes al volREtant.

SOLDiim-di dadl-di REdidl-di dum
LAdidli diim-li dadl-REdi didi-li daa
SOLdidl-di dadl-di REdidli-ai dum
REskidldi-dadli dom-pa dum didl-di.

SOLDiim-di adl-di REdadl-di dum
LAdidli diim-di dadl-REdi didl-di daa
SOLlidli-ai-dom-REladl didl-di dey
LAskidldi dadldi REdom.

SOLEl menhir pot ser peREtit (enriqueix el sofregit),
LAel menhir pot ser molt REgran (perquè hi segui l'elefant),
SOLel menhir pot ser meREnut,
LAva molt bé per l'escorbut.

REMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena,
MImsom la confraria del menLAhir.
RECantem, ballem a ritme de boixarda.
LAEnlloc no trobaSOLreu pas un LAmenhir miREllor.

MIMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena,
FA#msom la confraria del menSIhir (la confraria del menhir).
MICantem, ballem a ritme de boixarda.
LAEnlloc no trobareu pas un SImenhir millor. MI LA MI LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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