REÉs una pedra llarga que haureu SOLd'enterrar una miREca perquè MImquedi mirant ben amunt LAcom una llança o una pica. RENo en fareu un bon ús com a flotaSOLdor o com a caniREca; la seva MImfunció tot just l'exLAplica la canREçó.
SOLEl menhir és bo per… REDiddly daddly dom! LAEl menhir serveix REper… Diddly daddly dom! SOLPerò el millor que REté el menhir és que… LADiddly daddly skiddly daddly diddly daddly. Hey!
REMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena, MImsom la confraria del menLAhir. RECantem, ballem a ritme de boixarda. LAEnlloc no trobaSOLreu pas un LAmenhir miREllor.
RETant li fa quin sigui el teu monuSOLment funerari preREferit: un cromMImlec, una tomba, un cenoLAtafi o un dolmen de granit. REN'hi ha de totes les mides: grans, SOLmitjans i algun REmés esquifit. Sigui MImcom sigui, en menhirs LAno hi ha res esREcrit.
SOLEl menhir és bo per… REDiddly daddly dom! LAEl menhir serveix REper… Diddly daddly dom! SOLPerò el millor que REté el menhir és que… LADiddly daddly skiddly daddly diddly daddly. Hey!
REMenhirs, menhirs, menhirs de tota mena, MImsom la confraria del menLAhir. RECantem, ballem a ritme de boixarda. LAEnlloc no trobaSOLreu pas un LAmenhir miREllor.
El menSOLhir pot ser peREtit, per la LAtauleta de REnit; el menSOLhir pot ser molt REgran, per la porLAxada del daREvant; el menSOLhir pot ser meREnut, pots porLAtar-lo a l'instiREtut; el menSOLhir pot ser geREgant, i amb lluLAmetes al volREtant.
SOLDiim-di dadl-di REdidl-di dum LAdidli diim-li dadl-REdi didi-li daa SOLdidl-di dadl-di REdidli-ai dum REskidldi-dadli dom-pa dum didl-di.