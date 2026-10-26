Intro:
REm LA x2 REmJo vull parlar d'un petit circ
que te
LAnia dos pallassos que no eren divertits. REmEra tot fosc i decadent,
amb la
LAcarpa apedaçada, vestigi de millors temps.
Una
LA#col·lecció de personatges LAdel tot singular,
ca
LA#pritx surrealista LAde l'atzar. REm LA x2 REmHi havia nans, també un forçut,
i
LAaquell pobre mag que se li veien tots els trucs, REmuns lleons vells i desdentats,
i un pa
LArell d'equilibristes totalment descoordinats.
Però
LA#quan ja tot semblava no te LAnir cap solució,
el
LA#presentador va cri LAdar el seu nom. REElla era SOLla contorsio REnis LAta, REun riu de MImpura seduc LAció. LA7 REFeia pos SOLtures impos REsibles LA REque ens fan pen SOLsar en un món mi LA→ LA7llor. REm LA x2 REmEra una flor enmig dels cards,
pu
LAra elasticitat associada a un cos d'infart. REmI es va esmunyir als nostres caps
per
LAprotagonitzar els somnis més privats.
El
LA#públic va esclatar en un gran a LAplaudiment final,
pre
LA#sos per la màgia LAde l'instant. REElla era SOLla contorsio REnis LAta, REun riu de MImpura seduc LAció. LA7 REFeia pos SOLtures impos REsibles LA REque ens fan pen SOLsar en un món mi LA→ LA7llor. RECompte que ve la SOLfera, REcompte que ve la LAfera i ningú
t'es
REpe SOLra. LACompte que ve la LA7fera, la tens al
dar
RErere, SOLdavant de la mi LAra LA7da. La fera ve
enfa
REdada, SOLalgú l'ha moles LAta LA7da, en aquest circ tan...
Els
REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→ LA7blanc,
tan
REembogits pel SOLdesig de la LA→ LA7carn.
Els
REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→ LA7blanc,
tan
REembogits pel SOLdesig de la LA→ LA7carn. REElla era SOLla contorsio REnis LAta, REun riu de MImpura seduc LAció. LA7 REFeia pos SOLtures impos REsibles LA REque ens fan pen SOLsar en un món mi LA→ LA7llor.
Els
REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→ LA7blanc,
tan
REembogits pel SOLdesig de la LA→ LA7carn. RE
que te
amb la
Una
ca
i
i un pa
Però
el
pu
per
El
pre
t'es
dar
enfa
Els
tan
Els
tan
Els
tan