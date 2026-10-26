La contorsionista (Acords)

Jo vull parlar d'un petit circ

Acords Acords
Els Catarres
Intro: REm LA x2

REmJo vull parlar d'un petit circ
que teLAnia dos pallassos que no eren divertits.
REmEra tot fosc i decadent,
amb la LAcarpa apedaçada, vestigi de millors temps.

Una LA#col·lecció de personatges LAdel tot singular,
caLA#pritx surrealista LAde l'atzar.

REm LA x2

REmHi havia nans, també un forçut,
i LAaquell pobre mag que se li veien tots els trucs,
REmuns lleons vells i desdentats,
i un paLArell d'equilibristes totalment descoordinats.

Però LA#quan ja tot semblava no teLAnir cap solució,
el LA#presentador va criLAdar el seu nom.

REElla era SOLla contorsioREnisLAta,
REun riu de MImpura seducLAció. LA7
REFeia posSOLtures imposREsibles LA
REque ens fan penSOLsar en un món miLA→LA7llor.

REm LA x2

REmEra una flor enmig dels cards,
puLAra elasticitat associada a un cos d'infart.
REmI es va esmunyir als nostres caps
per LAprotagonitzar els somnis més privats.

El LA#públic va esclatar en un gran aLAplaudiment final,
preLA#sos per la màgia LAde l'instant.

REElla era SOLla contorsioREnisLAta,
REun riu de MImpura seducLAció. LA7
REFeia posSOLtures imposREsibles LA
REque ens fan penSOLsar en un món miLA→LA7llor.

RECompte que ve la SOLfera, REcompte que ve la LAfera i ningú
t'esREpeSOLra. LACompte que ve la LA7fera, la tens al
darRErere, SOLdavant de la miLAraLA7da. La fera ve
enfaREdada, SOLalgú l'ha molesLAtaLA7da, en aquest circ tan...

Els REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→LA7blanc,
tan REembogits pel SOLdesig de la LA→LA7carn.
Els REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→LA7blanc,
tan REembogits pel SOLdesig de la LA→LA7carn.

REElla era SOLla contorsioREnisLAta,
REun riu de MImpura seducLAció. LA7
REFeia posSOLtures imposREsibles LA
REque ens fan penSOLsar en un món miLA→LA7llor.

Els REnostres caps, els SOLnostres ulls en LA→LA7blanc,
tan REembogits pel SOLdesig de la LA→LA7carn.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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