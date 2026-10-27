A Ma
DO#mllorca hi ha una SIdama
que és her
FA#mmo SOL#msa com el DO#msol,
té la cabellera
SIrossa
i llar
FA#mga fins SOL#mals ta DO#mlons.
A Ma
DO#mllorca hi ha una SIdama
que és her
FA#mmo SOL#msa com el DO#msol,
té la cabellera
SIrossa
i llar
FA#mga fins SOL#mals ta DO#mlons.
Sa ma
MIre la penti SInava
amb u
LAmaj7na pinteta SOL#7d'or.
Valga'm
DO#mDéu! Ai! Na Ma SIria,
roba
FA#mdora SOL#mdel meu DO#mcor. DO#m SI FA#m SOL#m DO#m x2
Sa padrina els hi lli
SIgava
amb un
FA#mfloc de SOL#mset co DO#mlors.
Son germana se mi
SIrava
amb los
FA#mseus SOL#mulls roba DO#mdors.
Si no
MIfos ma ger SImana,
jo me
LAmaj7casaria amb SOL#7vós.
Valga'm
DO#mDéu! Ai! Na Ma SIria,
roba
FA#mdo SOL#mra del meu DO#mcor. SI→ FA#mRoba SOL#mdora DO#mdel meu cor. SI FA#m SOL#m DO#m
Quan a dins s'església en
SItrava,
deixa
FA#mva a SOL#mnar resplan DO#mdors.
Ella pren aigua bene
SIïda
i ses
FA#mpi SOL#mques tornen DO#mflors.
Ses da
MImes seuen al SIterra
i e
LAmaj7lla en cadira SOL#7d'or.
Valga'm
DO#mDéu! Ai! Na Ma SIria,
roba
FA#mdo SOL#mra del meu DO#mcor.
Ses da
MImes seuen al SIterra
i e
LAmaj7lla en cadira SOL#7d'or.
Valga'm
DO#mDéu! Ai! Na Ma SIria,
roba
FA#mdo SOL#mra del meu DO#mcor.
que és her
té la cabellera
i llar
A Ma
que és her
té la cabellera
i llar
Sa ma
amb u
Valga'm
roba
Sa padrina els hi lli
amb un
Son germana se mi
amb los
Si no
jo me
Valga'm
roba
Quan a dins s'església en
deixa
Ella pren aigua bene
i ses
Ses da
i e
Valga'm
roba
Ses da
i e
Valga'm
roba