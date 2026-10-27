La dama de Mallorca (Acords)

A Mallorca hi ha una dama

Acords Acords
Maria Hein
A MaDO#mllorca hi ha una SIdama
que és herFA#mmoSOL#msa com el DO#msol,
té la cabellera SIrossa
i llarFA#mga fins SOL#mals taDO#mlons.

A MaDO#mllorca hi ha una SIdama
que és herFA#mmoSOL#msa com el DO#msol,
té la cabellera SIrossa
i llarFA#mga fins SOL#mals taDO#mlons.

Sa maMIre la pentiSInava
amb uLAmaj7na pinteta SOL#7d'or.
Valga'm DO#mDéu! Ai! Na MaSIria,
robaFA#mdora SOL#mdel meu DO#mcor.

DO#m SI FA#m SOL#m DO#m x2

Sa padrina els hi lliSIgava
amb un FA#mfloc de SOL#mset coDO#mlors.
Son germana se miSIrava
amb los FA#mseus SOL#mulls robaDO#mdors.

Si no MIfos ma gerSImana,
jo me LAmaj7casaria amb SOL#7vós.
Valga'm DO#mDéu! Ai! Na MaSIria,
robaFA#mdoSOL#mra del meu DO#mcor.

SI→FA#mRobaSOL#mdora DO#mdel meu cor.
SI FA#m SOL#m DO#m

Quan a dins s'església enSItrava,
deixaFA#mva aSOL#mnar resplanDO#mdors.
Ella pren aigua beneSIïda
i ses FA#mpiSOL#mques tornen DO#mflors.

Ses daMImes seuen al SIterra
i eLAmaj7lla en cadira SOL#7d'or.
Valga'm DO#mDéu! Ai! Na MaSIria,
robaFA#mdoSOL#mra del meu DO#mcor.
Ses daMImes seuen al SIterra
i eLAmaj7lla en cadira SOL#7d'or.
Valga'm DO#mDéu! Ai! Na MaSIria,
robaFA#mdoSOL#mra del meu DO#mcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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