DOQui no estigui boig que ho digui, que s'aREmparti, que s'ho miri: LAmaquesta és la dansa SOLdel sonat. DOQui ho estigui com nosaltres, a REmsuar la cansalada LAmi a cridar, brincar i SOLfer el boig DOsense prendre mal.
FAPerò no ens digueu que som esSOLtranys, FAja heu vist el món com està aSOLnant! (Com està anant!)
DOSOLREm
DOQuantes més obligacions, més em piREmquen els collons, LAma mi què em dius si mai em foSOLto en un marrón. DOI quina òstia em fotaria si em veREmiés fumant maria. LAmNi puta idea del SOLpoc de bo que DOqueda al món.
FAPerò no ens digueu que som esSOLtranys, FAja heu vist el món com està aSOLnant! (Com està anant!)
DOLa dansa SOLdel sonat. FAAi! Com ballo. Ai! Com ric. Ai! Que vaig massa embaDOlat. La dansa SOLdel sonat. FAAi! Que vaig, que vaig molt despentiDOnat. La dansa SOLdel sonat. FASi ser normal és tirar bombes, prefereixo ser un soDOnat. La dansa SOLdel sonat. FAAi! Que me'n vaig de marxa de festa al Firabar.
DOSOLFADO
DOAi! Aquests joves que protesten, REmque fan el boig, LAmpotser que els grosSOLsos escoltin els seus pensaments. DOI si aquests joves governessin, poder hi hauREmria massa festa, LAmperò segur que hi SOLhauria miDOllor ambient.
FAPerò no ens digueu que som esSOLtranys, FAja heu vist el món com està aSOLnant! (Com està anant!)
DOLa dansa SOLdel sonat. FAAi! Com ballo. Ai! Com ric. Ai! Que vaig massa embaDOlat. La dansa SOLdel sonat. FAAi! Que vaig, que vaig molt despentiDOnat. La dansa SOLdel sonat. FASi ser normal és tirar bombes, prefereixo ser un soDOnat. La dansa SOLdel sonat. FAAi! Que me'n vaig de marxa de festa al Firabar.