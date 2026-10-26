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SIm7cent algun LAm7tresor, com RE7un petó de li SOLcor
una
SIm7tarda vora el LAm7foc. RE7 SOLCerca l'essèn SIm7cia de LAm7l'amor, RE7tan màgic, tan di SOLví,
abraçat
SIm7a un arc de Sant Mar LAm7tí. RE7 SOLVols la dan SIm7sa del ves LAm7tit, vull la RE7lluna dins del SOLllit,
fer-te la cu
SIm7llera a mitjanit. Em queda LAm7ré RE7 SOLdespert, recor SIm7do el que LAm7vas dir: ets RE7tan maco, tan pe SOLtit.
En tens prou
SIm7amb els teus LAm7dits, la ma RE7nera de mi SOLrar,
són aquests
SIm7ulls marró clar que em tornen LAm7boig, RE7 SOLdrecera al món SIm7demà i LAm7més, on el temps RE7i el sol no marxen SOLmai. DODesperto de REnou i soc a MImllà, ca RE/ FA#mí de tu. DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull es RE/ FA#tar amb tu. DOEts tot allò REque em porta a MImmi, in RE/ FA#clús la mort,
i em
DOfa més REfort. Vull ser un ca MImmí, un RE/ FA#caminar amb el DOcor. SOLBon SIm7dia, LAm7llur RE7llum seré amb un petó matiner. SOLO SIm7ceàni LAm7ca RE7sensació, recordo aquella olor, SOLtan SIm7dolç i LAm7a RE7poc a poc fent-nos l'amor aïllats de SOLLa mira SIm7da del món, LAm7refle RE7xiu i conven SOLçut,
que colze
SIm7a colze junts som molt més que LAm7un. RE7 SOLBonica, vola SIm7amunt i LAm7molt amunt. RE7Jo sempre seré amb SOLtu. DODesperto de REnou i soc a MImllà, ca RE/ FA#mí de tu. DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull es RE/ FA#tar amb tu. DOEts tot allò REque em porta a MImmi, in RE/ FA#clús la mort,
i em
DOfa més REfort. Vull ser un ca MImmí, un RE/ FA#caminar amb el DOcor. DODesperto de REnou i soc a MImllà, ca RE/ FA#mí de tu. DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull es RE/ FA#tar amb tu. DOEts tot allò REque em porta a MImmi, in RE/ FA#clús la mort,
i em
DOfa més REfort. Vull ser un ca MImmí, un RE/ FA#caminar amb el DOcor.
una
abraçat
fer-te la cu
En tens prou
són aquests
i em
que colze
i em
i em