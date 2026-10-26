La dansa del vestit (Acords)

**Repeteix els acords SOL SIm7 LAm7 i RE7 durant tota l’estrofa

Acords Acords
Txarango
Cerca innoSIm7cent algun LAm7tresor, com RE7un petó de liSOLcor
una SIm7tarda vora el LAm7foc. RE7
SOLCerca l'essènSIm7cia de LAm7l'amor, RE7tan màgic, tan diSOLví,
abraçat SIm7a un arc de Sant MarLAm7tí. RE7

SOLVols la danSIm7sa del vesLAm7tit, vull la RE7lluna dins del SOLllit,
fer-te la cuSIm7llera a mitjanit. Em quedaLAm7RE7
SOLdespert, recorSIm7do el que LAm7vas dir: ets RE7tan maco, tan peSOLtit.

En tens prou SIm7amb els teus LAm7dits, la maRE7nera de miSOLrar,
són aquests SIm7ulls marró clar que em tornen LAm7boig, RE7
SOLdrecera al món SIm7demà i LAm7més, on el temps RE7i el sol no marxen SOLmai.

DODesperto de REnou i soc aMImllà, caRE/FA#mí de tu.
DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull esRE/FA#tar amb tu.
DOEts tot allò REque em porta a MImmi, inRE/FA#clús la mort,
i em DOfa més REfort. Vull ser un caMImmí, un RE/FA#caminar amb el DOcor.

SOLBon SIm7dia, LAm7llur RE7llum seré amb un petó matiner.
SOLOSIm7ceàniLAm7ca RE7sensació, recordo aquella olor,
SOLtan SIm7dolç i LAm7a RE7poc a poc fent-nos l'amor aïllats de

SOLLa miraSIm7da del món, LAm7refleRE7xiu i convenSOLçut,
que colze SIm7a colze junts som molt més que LAm7un. RE7
SOLBonica, vola SIm7amunt i LAm7molt amunt. RE7Jo sempre seré amb SOLtu.

DODesperto de REnou i soc aMImllà, caRE/FA#mí de tu.
DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull esRE/FA#tar amb tu.
DOEts tot allò REque em porta a MImmi, inRE/FA#clús la mort,
i em DOfa més REfort. Vull ser un caMImmí, un RE/FA#caminar amb el DOcor.
DODesperto de REnou i soc aMImllà, caRE/FA#mí de tu.
DOD'entre totes REles estrelles, jo MImvull esRE/FA#tar amb tu.
DOEts tot allò REque em porta a MImmi, inRE/FA#clús la mort,
i em DOfa més REfort. Vull ser un caMImmí, un RE/FA#caminar amb el DOcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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