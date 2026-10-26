MImArriben les forces d'ocupació, uns ulls plens de por defensen l'esSOLcola. MImEn baixen 20 més d'un altre furgó, tothom amb un nus a la SIm→gola. SOL
El MIm"lado oscuro" ja és aquí, aparteu avis i la canalla. SOL La MImrepressió vol canviar el destí. La història és de qui la SIm→trebaSOLlla.
L'imMImperi apreta amb la legalitat que s'han fet a mida i han imposat. SOL No MImhi ha més perill que la diversitat: davant l'opressor, un poSIm→ble alSOLçat.
Per SItot el món, milions de persones en SIpeu de guerra, armats de raó. BuSIllanga que torna i t'emociones quan SIveus que som…
Que som l'exèrcit de la MImpau, d'un poble SImque no vol ser esDOclau, un sentiSOLment que REno deMImcau, un país llanMImçat, camiSImna esperanDOçat cap a la SOLseva RElliberMImtat.
GoMImvern corrupte no té autoritat, deixeu seguir la cerimònia, SOL un MImavi cantant amb el puny aixecat. Heu perdut la darrera coSIm→lòniSOLa.
I MImsurt el rei, que ningú ha votat, donant lliçons de democràcia. SOL Un MImtext que la casta li ha redactat i ell ha llegit sense SIm→gràciSOLa.
Un SInen camina pel pati i està ploSIrant i ha perdut la paciència. DeSImà el professor li explicarà, que SIres s'arreglarà amb la violència.
Els SIseus altaveus ens voldran espantar, el SIvolen sedats i el poble desperta, són SIels de sempre, mai no per marxar i SIveus que som…
Que som l'exèrcit de la MImpau, d'un poble SImque no vol ser esDOclau, un sentiSOLment que REno deMImcau, un país llanMImçat, camiSImna esperanDOçat cap a la SOLseva RElliberMImtat.
MImAquí comença… MImAvui comença… MImAixí comença… MImPer fi comença…
MImAquí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa! MImAvui comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa! MImAixí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa!
MImPer fi comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!
MImAquí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa! MImAvui comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa! MImAixí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa! MImPer fi comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!