La darrera colònia (Acords)

Arriben les forces d'ocupació

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
MIm

MImArriben les forces d'ocupació,
uns ulls plens de por defensen l'esSOLcola.
MImEn baixen 20 més d'un altre furgó,
tothom amb un nus a la SIm→gola. SOL

El MIm"lado oscuro" ja és aquí,
aparteu avis i la canalla. SOL
La MImrepressió vol canviar el destí.
La història és de qui la SIm→trebaSOLlla.

L'imMImperi apreta amb la legalitat
que s'han fet a mida i han imposat. SOL
No MImhi ha més perill que la diversitat:
davant l'opressor, un poSIm→ble alSOLçat.

Per SItot el món, milions de persones
en SIpeu de guerra, armats de raó.
BuSIllanga que torna i t'emociones
quan SIveus que som…

Que som l'exèrcit de la MImpau,
d'un poble SImque no vol ser esDOclau,
un sentiSOLment que REno deMImcau,
un país llanMImçat,
camiSImna esperanDOçat
cap a la SOLseva RElliberMImtat.

GoMImvern corrupte no té autoritat,
deixeu seguir la cerimònia, SOL
un MImavi cantant amb el puny aixecat.
Heu perdut la darrera coSIm→lòniSOLa.

I MImsurt el rei, que ningú ha votat,
donant lliçons de democràcia. SOL
Un MImtext que la casta li ha redactat
i ell ha llegit sense SIm→gràciSOLa.

Un SInen camina pel pati i està
ploSIrant i ha perdut la paciència.
DeSImà el professor li explicarà,
que SIres s'arreglarà amb la violència.

Els SIseus altaveus ens voldran espantar,
el SIvolen sedats i el poble desperta,
són SIels de sempre, mai no per marxar
i SIveus que som…

Que som l'exèrcit de la MImpau,
d'un poble SImque no vol ser esDOclau,
un sentiSOLment que REno deMImcau,
un país llanMImçat,
camiSImna esperanDOçat
cap a la SOLseva RElliberMImtat.

MImAquí comença…
MImAvui comença…
MImAixí comença…
MImPer fi comença…

MImAquí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa!
MImAvui comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!
MImAixí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa!

MImPer fi comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!

MImAquí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa!
MImAvui comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!
MImAixí comença la SI→nostra MI→indepenSOL→dènciLAa!
MImPer fi comença la SI→nostra SOL→indepenLA→dènciREa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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