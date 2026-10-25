DOQuan et vaig conèixer, vaig tenir un FAmaj7flaix. DOEra clar que eres tu el que m'havia de pasFAmaj7sar. DOTot d'una vaig viure al teu cosFAmaj7tat. Ara fa massa DOtemps, soliSOLtud.
Que amb el DOteu DO/MIrecord LAm FAmaj7s'esvaeix com si fos el DOfum d'aFAmaj7quell foc d'estels que crema als teus DOulls, als teus MImulls. SOL DOVine i FAmostra'm el REmvent que fa DOmàgic l'aFAlè del teu DOcos. Vine i torFAnem al jarREmdí on DOtu i jo vam FAser un sol DOfoc. SOL
DOFAmaj7DOFAmaj7
DOLa llum del dia ja se'n FAmaj7va. DOTot el que comença ha d'acaFAmaj7bar. DOTu has agafat un tren que no saps on et duFAmaj7rà, i jo, un caDOmí que SOLmai no esborraDOrà.