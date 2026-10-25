La darrera mirada enrere (Acords)

Quan et vaig conèixer, vaig tenir un flaix

Acords Acords
Sopa de Cabra
DO DO/MI LAm x2

DOQuan et vaig conèixer, vaig tenir un FAmaj7flaix.
DOEra clar que eres tu el que m'havia de pasFAmaj7sar.
DOTot d'una vaig viure al teu cosFAmaj7tat.
Ara fa massa DOtemps, soliSOLtud.

Que amb el DOteu DO/MIrecord LAm
FAmaj7s'esvaeix com si fos el DOfum
d'aFAmaj7quell foc d'estels que crema als teus DOulls,
als teus MImulls. SOL
DOVine i FAmostra'm el REmvent
que fa DOmàgic l'aFAlè del teu DOcos.
Vine i torFAnem al jarREm
on DOtu i jo vam FAser un sol DOfoc. SOL

DO FAmaj7 DO FAmaj7

DOLa llum del dia ja se'n FAmaj7va.
DOTot el que comença ha d'acaFAmaj7bar.
DOTu has agafat un tren que no saps on et duFAmaj7rà,
i jo, un caDOmí que SOLmai no esborraDOrà.

DOLa darrera mirada enrere,
DO/MIla darrera mirada enrere,
LAmla darrera mirada enrere,
DOla darrera mirada enrere,
DO/MIla darrera mirada enrere,
LAmla darrera mirada enrere,
DOla darrera mirada enrere,
DO/MIla darrera mirada enrere,
LAmla darrera mirada enrere.

DOLa darrera mirada enDO/MIrere. LAm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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