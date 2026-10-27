DOmCorre per la banda una banda armada, DOmarmada per màfies, ambient distès. 22 DOmcabrons encenent la grada, la penya malhumorada DOmperquè no entra el balonet.
DOmLa multitud anava al circ romà, DOmpassió real, fidelitat devota. DOmLa soledat no és plat de gust, germà, DOmsoc gilipollas però no masoca.
DOmLa multitud vol gol, i gol tindrà, DOmdomini clar del joc i la pilota, DOmi tu has triat l'equip equivocat, DOmsempre perdent, dia de la marmota.
SI♭→LA♭→SOLDOmSOL
DOmCorre per la banda una banda armada, DOmarmada per màfies, ambient distès. 22 DOmcabrons encenent la grada, la penya malhumorada DOmperquè no entra el balonet.
DOmJo, que em somiava seleccionat, DOm"per entrar ací no cal nota", DOmque fàcil pinten les coses quan tens uns cognoms tan llargs. DOmTu, que et van dir "vas a ser un crack!", DOmt'has quedat amb cara d'idiota, DOmuna partida amanyada i un gol cantat.
SI♭→Són LA♭→dosis SOLd'opi leDOtal, SOLpuntades del capital...
I t'han fregit la neuDOmrona, i FAmmai acaba el parLA♭tit: DOmtrinca Juan Carlos; trinca Felip. FAmI algú asseLA♭nyala la DOmlluna, FAmperò mirem tots LA♭al dit. DOmNo se sent a gust, no viu tranquil, FAmsu majestad està trist!
DOmLA♭ x8
I t'han fregit la neuDOmrona, i FAmmai acaba el parLA♭tit: DOmtrinca Juan Carlos; trinca Felip. FAmI algú asseLA♭nyala la DOmlluna, FAmperò mirem tots LA♭al dit. DOmNo se sent a gust, no viu tranquil, FAmsu majestad està trist!