La del futbol (Acords)

Corre per la banda una banda armada

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
DOmCorre per la banda una banda armada,
DOmarmada per màfies, ambient distès.
22 DOmcabrons encenent la grada, la penya malhumorada
DOmperquè no entra el balonet.

DOmLa multitud anava al circ romà,
DOmpassió real, fidelitat devota.
DOmLa soledat no és plat de gust, germà,
DOmsoc gilipollas però no masoca.

DOmLa multitud vol gol, i gol tindrà,
DOmdomini clar del joc i la pilota,
DOmi tu has triat l'equip equivocat,
DOmsempre perdent, dia de la marmota.

SI♭→ LA♭→ SOL DOm SOL

DOmCorre per la banda una banda armada,
DOmarmada per màfies, ambient distès.
22 DOmcabrons encenent la grada, la penya malhumorada
DOmperquè no entra el balonet.

DOmJo, que em somiava seleccionat,
DOm"per entrar ací no cal nota",
DOmque fàcil pinten les coses quan tens uns cognoms tan llargs.
DOmTu, que et van dir "vas a ser un crack!",
DOmt'has quedat amb cara d'idiota,
DOmuna partida amanyada i un gol cantat.

SI♭→Són LA♭→dosis SOLd'opi leDOtal,
SOLpuntades del capital...

I t'han fregit la neuDOmrona,
i FAmmai acaba el parLA♭tit:
DOmtrinca Juan Carlos; trinca Felip.
FAmI algú asseLA♭nyala la DOmlluna,
FAmperò mirem tots LA♭al dit.
DOmNo se sent a gust, no viu tranquil,
FAmsu majestad està trist!

DOm LA♭ x8

I t'han fregit la neuDOmrona,
i FAmmai acaba el parLA♭tit:
DOmtrinca Juan Carlos; trinca Felip.
FAmI algú asseLA♭nyala la DOmlluna,
FAmperò mirem tots LA♭al dit.
DOmNo se sent a gust, no viu tranquil,
FAmsu majestad està trist!

DOmCorre per la banda una banda armada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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