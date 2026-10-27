Trau la bo
RE#mtella de vi, para taula i mantell,
com per
RE#ma una boda, com per al rei. SITria un vestit que no estiga de moda,
sense
RE#mvergonya, sense remei.
Ret-li ho
RE#mmenatge a la mort del teu odi,
crida,
RE#msalvatge, la fe del convers. Uff! SICauen com a mosques a la mel, "pleitesia",
tant no vo
RE#mlaven, no eren ocells, no.
Posaven
RE#mtrampes, posaven frens, contaven coses,
pensen
RE#mque saben, saben que tens...
I no
RE#mfluixen ni en ràpid ni en lent.
Toni, sap
RE#mper dimoni, i sap més per vell.
Sent les
RE#mpulletes per aire, per mar,
posen
RE#mde luxe, rapegen tan mal...
I diuen
RE#mboles, van a les modes, malgasten bolis,
no ca
RE#mlen pedres, cauen a soles. RE#mÉs la clau i no el martell, RE#mno és la ploma, és el pinzell. SITots guardem un secret, RE#muna fe: jura, promet. RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis, RE#mno és el cor, són els budells. SIEixe pis està net? RE#mBesaran per on xafe el monet. RE#mTan tard, sempre tan tard, RE#mno canvia mai la persona, SIcanvia el grau de soledat. RE#mI el mal pesa a les mans RE#mperquè els marrons es fan bola. RE#mI el talent que s'ha amagat, RE#mi els remou més el passat, SIrecords que no alimenten, RE#mrecords que donen fam. RE#mLlestos però abandonats, RE#meixos van ser llestos sempre… RE#mÉs la clau i no el martell, RE#mno és la ploma, és el pinzell. SITots guardem un secret, RE#muna fe: jura, promet. RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis, RE#mno és el cor, són els budells. SIEixe pis està net? RE#mBesaran per on xafe el monet.
Jo ja sé que t'a
DO#graden més els Beatles, LA#m
que li
SIfalta força al vers.
Pe
RE#mrò, amic, DO#no em crucifiques, LA#m
que el que fa
SItot el que pot mai està obligat a més.
Que
RE#mel que fa tot el que DO#pot mai està obligat a més. LA#m RE#mÉs la clau i no el martell, RE#mno és la ploma, és el pinzell. SITots guardem un secret, RE#muna fe: jura, promet. RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis, RE#mno és el cor, són els budells. SIEixe pis està net? RE#mBesaran per on xafe el monet.
com per
sense
Ret-li ho
crida,
tant no vo
Posaven
pensen
I no
Toni, sap
Sent les
posen
I diuen
no ca
Jo ja sé que t'a
que li
Pe
que el que fa
Que