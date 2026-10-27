La dels Beatles (Acords)

Trau la botella de vi, para taula i mantell

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
Trau la boRE#mtella de vi, para taula i mantell,
com per RE#ma una boda, com per al rei.
SITria un vestit que no estiga de moda,
sense RE#mvergonya, sense remei.

Ret-li hoRE#mmenatge a la mort del teu odi,
crida, RE#msalvatge, la fe del convers. Uff!
SICauen com a mosques a la mel, "pleitesia",
tant no voRE#mlaven, no eren ocells, no.

Posaven RE#mtrampes, posaven frens, contaven coses,
pensen RE#mque saben, saben que tens...
I no RE#mfluixen ni en ràpid ni en lent.
Toni, sap RE#mper dimoni, i sap més per vell.

Sent les RE#mpulletes per aire, per mar,
posen RE#mde luxe, rapegen tan mal...
I diuen RE#mboles, van a les modes, malgasten bolis,
no caRE#mlen pedres, cauen a soles.

RE#mÉs la clau i no el martell,
RE#mno és la ploma, és el pinzell.
SITots guardem un secret,
RE#muna fe: jura, promet.

RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis,
RE#mno és el cor, són els budells.
SIEixe pis està net?
RE#mBesaran per on xafe el monet.

RE#mTan tard, sempre tan tard,
RE#mno canvia mai la persona,
SIcanvia el grau de soledat.

RE#mI el mal pesa a les mans
RE#mperquè els marrons es fan bola.

RE#mI el talent que s'ha amagat,
RE#mi els remou més el passat,
SIrecords que no alimenten,
RE#mrecords que donen fam.

RE#mLlestos però abandonats,
RE#meixos van ser llestos sempre…

RE#mÉs la clau i no el martell,
RE#mno és la ploma, és el pinzell.
SITots guardem un secret,
RE#muna fe: jura, promet.

RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis,
RE#mno és el cor, són els budells.
SIEixe pis està net?
RE#mBesaran per on xafe el monet.

Jo ja sé que t'aDO#graden més els Beatles, LA#m
que li SIfalta força al vers.

PeRE#mrò, amic, DO#no em crucifiques, LA#m
que el que fa SItot el que pot mai està obligat a més.
Que RE#mel que fa tot el que DO#pot mai està obligat a més. LA#m

RE#mÉs la clau i no el martell,
RE#mno és la ploma, és el pinzell.
SITots guardem un secret,
RE#muna fe: jura, promet.

RE#mNi retrets, ni flors, ni lleis,
RE#mno és el cor, són els budells.
SIEixe pis està net?
RE#mBesaran per on xafe el monet.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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