SOLUn soldat que anaREva a la guerra MImtot joDOiós SOLcantant va trobar una poREbra donzella MImque estaDOva ploSOLrant. LAm"Què us MImamoïna, LAmgenMImtil minyona? LAmRoveMImllareu el SI7cor MImplorant".
SOLEl soldat deixà la donzeRElla MImvora el caDOmí ral SOL i amb un dubte sobre REl’esquena, MImencetà DOun nou SOLcant, LAmperò la MImtonada LAmno li MImsortia, LAmsentiMIma una SI7cremor a MImles mans.
SOLAixecà la vista enlaire vers el REsol ponent. MImPoc a poc les bromes roses portaSImdes pel vent LAmes tornaven rams MImde roses SOLde coRElor MImvermell LAmque posava la donzeMImlla dinSOLtre REd'un MImfarcell.
SOLUna aurora REde metralla MImli va DOtrenSOLcar el son. Es tornà vermella REla pedra, MImla vall DOi SOLl’horitzó, LAmroges les MImbromes LAmque el MImvent s’emporta, LAmvermeMImlla la suSI7or del MImfront.
SOLAl capvespre, va REensopegar-lo MImvora el DOcamí SOLral. Abatut damunt de REla pedra, MImencetà DOun SOLnou cant, LAmperò la MImtornada LAmno MImli sortia, LAmsenMImtia una SI7fredor a MImles mans.
SOLAixecà la vista enlaire vers el REsol ponent. MImPoc a poc les bromes roges SImportades pel vent LAmgotejaven rius de MImsang SOLsobre els REinnoMImcents; LAmgotejaven rius MImde sang SOLsobre els REinnoMImcents.