La duana (Acords)

Anava cap a Andorra a buscar

Acords Acords
La Terrasseta de Preixens
la terrasseta de preixens candidatura
la terrasseta de preixens candidatura
FA DO FA

AFAnava cap a Andorra a buscar
tabac baDOrat amb la meva ranxera,
que en anglès es diu pick-FAup.
PrepaFArat pel meu delicte, del que
n’era molt consDOcient, dona fons a la recàmera
del maleter innoFAcent.

CreuaSI♭ré sense sospita
perquè soc el presiDOdent.
I a deDOmés duc un rosari
que és d’allò més efiFAcient.

DO FA

Si em FAparen a la duana, tinc
la tècnica espeDOcial, el qui sap somriure amb gràcia
per campanya electoFAral.
TriaFAré bé les paraules del nou
lèxic senyoDOrial. Posaré bé la corbata,
faré escalfament buFAcal.

I una SI♭colla de col·legues
que conec ben prepaDOrats,
semblaDOran els meus escoltes,
aniran ben disfresFAsats.

Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
el cabrón més cara duDOra
de les terres de PoFAnent.
Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
un parguela que es disfresDOsa
i que se n'enfot de la FAgent.

Però, a les REmportes de la duana,
les llums FAblaves m’il·luminen,
va creiREmxent la caravana,
la ciFAvil que tot s’ho mira.

Si el guàrREmdia civil sospita, hi ha una llei fonamental:
recorFAdar-li que el vehicle que registra és. oficial
Per aiREmxò cal dur una placa com les del palau reial
i les FAtípiques banderes col·locades al frontal.

PerSI♭done, presidenta, haga usted el favor de abrir el maletero, si us plau,
aunque FAsé que es evidente, es mi deber, como al resto de la gente:
¿tiene SI♭algo que declarar?
¿Tiene FAalgo que declarar?
¿Tiene SI♭algo que declarar?
¿Tiene DOalgo que declarar?

FA DO FA

I FAara estic a la Farga de Moles,
he FApassat el control i pistoles,
canFAviarem material tu i jo a soles
SI♭i una borratxera que m’espera
per quan tingui mal de DOcap.

Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
el cabrón més cara duDOra
de les terres de PoFAnent.
Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
un parguela que es disfresDOsa
i que se n'enfot de la FAgent.
Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
el cabrón més cara duDOra
de les terres de PoFAnent.
Perquè soc el presiDOdent,
perquè soc el presiFAdent,
un parguela que es disfresDOsa
i que se n'enfot de la FAgent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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